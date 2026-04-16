La taxa d’atur es redueix al conjunt de la Catalunya central
La Cerdanya lidera la caiguda de la contractació al conjunt de Catalunya al març
Totes les comarques del territori van veure com es reduïa la seva taxa d’atur el mes de març respecte del març del 2025, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Respecte del descens generalitzat de Catalunya, a la regió ho va fer de manera desigual. Així, mentre ho va fer de manera força significativa al Lluçanès (-0,94%) , a l’Alt Urgell (-0,80), al Solsonès (-0,70) i a l’Anoia (-0,55%), casos en què la retallada va ser superior a l’experimentada al conjunt català, ho va fer de manera més moderada al Bages (-0,33%), a la Cerdanya (-0,23%), al Moianès (-0,16%) i al Berguedà (-0,08%), on es va mantenir pràcticament estable.
En relació al febrer d’enguany, només va créixer a la Cerdanya, i de manera molt minsa (0,08%), en el conjunt de comarques del territori central.
En dades generals, l’atur interanual cau especialment al Baix Empordà (-1,04%) i puja tan sols al Pallars Jussà (0,06%).
La Cerdanya lidera la caiguda de la contractació
La Cerdanya va ser la comarca on més va caure la contractació al conjunt del país el passat mes de març en relació al mateix mes del 2025, el 27,58%. En contrapunt, l’Anoia va ser una de les vuit úniques comarques de Catalunya on el nombre de contractes va experimentar un creixement, del 2,04%. En la resta de comarques de la regió, la contractació va davallar; en la majoria, ho va fer més pronunciadament que la mitjana nacional, del 7,19%. En aquest sentit, destquen les caigudes del Berguedà (-22,13%), el Bages (-14,67%) i el Solsonès (-12,08%).
En relació al febrer, però, tan sols a la Cerdanya va incrementar-se el nombre de contractes, el 0,42%.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- La periodista de successos Mayka Navarro parlarà de l'ofici, al Pessics de Vida