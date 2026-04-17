Així és la targeta de dèbit d'imagin per pagar i treure efectiu sense comissions a l'estranger
Oblida't de les comissions mentre viatges i controla totes les teves despeses des del mòbil amb imagin.
Cada cop més viatgers busquen maneres d'evitar les comissions en pagar a l'estranger. Amb la targeta de dèbit d'imagin*, és possible fer compres en comerços físics a qualsevol divisa i retirar efectiu fora d'Espanya amb 0% de comissió per part d'imagin. La plataforma 100% digital facilita a més a més gestionar la targeta des del mòbil i controlar cada despesa, fent de l'estalvi un agradable company de viatge.
¿Quins avantatges té pagar a l'estranger amb la targeta de dèbit d'imagin?
El gran avantatge de la targeta viatgera d'imagin és l'eliminació de la comissió per canvi de moneda. En pagar en botigues, restaurants, hotels o lloguer de cotxes a qualsevol divisa, l'usuari s'estalvia un 2,5% a països de la Unió Europea amb moneda diferent de l'euro (com Hongria o Polònia) i un 3,95% a la resta del món.
imagin no cobra comissió per pagar amb qualsevol divisa tots els dies de la setmana, sense límit d'import ni nombre d'operacions.
Quant diners pots estalviar en pagar les teves compres internacionals amb la targeta de dèbit d’imagin?
Per calcular quant pot suposar aquest estalvi en un viatge real, només cal traslladar-lo a situacions habituals. En una escapada de cinc dies a Praga, per exemple, amb una despesa aproximada de 800 € en comerços físics, pagar amb la targeta de dèbit d’imagin* permetria estalviar al voltant de 20 € en comissions.
En un viatge més llarg, com una setmana a Istanbul amb 2.000 € de despesa compartida en restaurants, botigues o activitats l'estalvi pot assolir els 79 €. Quantitats que es poden acabar convertint en un sopar extra, una visita cultural o qualsevol altra experiència en destinació.
¿I per treure diners en caixers fora i dins d'Espanya?
A més de les compres, la gestió de l'efectiu és clau si volem estalviar en els nostres viatges. Amb la targeta de dèbit d’imagin és possible retirar diners a dèbit a qualsevol caixer fora d'Espanya sense que imagin cobri comissió (pot ser que l'entitat titular del caixer sí cobri la seva pròpia taxa per l'ús del terminal). Això suposa un estalvi aproximat del 4,5% en països de l'Espai Econòmic Europeu i del 5% a la resta del món respecte a les comissions que solen aplicar altres opcions del mercat.
A Espanya, l’avantatge s’estén als més d’11.000 caixers de CaixaBank. Amb la targeta de dèbit d'imagin podràs retirar efectiu a qualsevol d'ells sense cost per l'ús dels caixers.
¿Com garanteix l'app d'imagin la seguretat i el control de les despeses mentre viatges?
L'operativa 100% digital d'imagin permet gestionar la targeta des de l'app a temps real. En cas de pèrdua, l'usuari la pot bloquejar temporalment o permanentment amb un sol clic.
A més, l'aplicació envia notificacions instantànies de cada moviment, cosa que facilita tenir sempre sota control les despeses del viatge i evitar sorpreses en el pressupost.
A aquests avantatges, s'hi afegeix que la targeta de dèbit d'imagin no té comissió d'emissió ni de manteniment, i la reps al teu domicili de forma gratuïta.
¿Quins consells ajuden a aprofitar al màxim la targeta de dèbit d’imagin quan viatges?
Per treure tot el partit a la targeta de dèbit d'imagin durant un viatge convé tenir en compte alguns consells pràctics:
- Vincula la targeta al mòbil o smartwatch per pagar de forma ràpida mitjançant contactless.
- Activa les notificacions de despesa per seguir en temps real tots els moviments.
- Selecciona sempre la moneda local al TPV quan paguis a l'estranger, perquè s'apliqui el tipus de canvi oficial de MasterCard sense comissions per part d'imagin.
Amb la targeta de dèbit d'imagin i seguint aquests consells, evitaràs càrrecs indesitjats en els pagaments i les retirades d'efectiu, podràs estalviar i dedicar-te al més important: gaudir del viatge. Per a més informació, fes clic aquí
Per a més informació, fes clic aquí aquí.
*imagersGen SA, agent de CaixaBank SA. CaixaBank SA comercialitza productes de l'entitat de pagament híbrida CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, EFC.EP. SAU (CPC), amb domicili a Avinguda de Manoteras 20, Edifici París (28050 Madrid), i entitat que ofereix les targetes. El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament elegit per CPC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank SA.
