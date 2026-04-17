El Bages va rebre el 2025 el 5,1% més de turistes que un any abans
La comarca va recaptar el 2025 en concepte de taxa turística 222.728 euros, xifra que representa un increment del 9% respecte del 2024
L’any 2025, el Bages va rebre la visita de 105.231 turistes, el 5,1% més que l’any anterior, i les pernoctacions van augmentar un 9,9%. Així, la comarca va assolir una xifra final de gairebé 219.000 nits per persona. Quant a la recaptació de la taxa turística, l'impost sobre les estades en establiments turístics per part dels allotjaments, la comarca va arribar durant l'any passat als 222.728 euros, xifra que representa un increment del 9%, segons les dades de l’Informe anual 2025. Activitat turística a l’Entorn de Barcelona, que elabora LabTurisme, el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, i que recull dades de tota la demarcació, excepte la comarca del Barcelonès.
Cada turista que va visitar el 2025 la comarca del Bages (el 30,8% dels quals eren estrangers) va gastar durant les seves vacances 413,2 euros de mitjana, un -20,6% menys que l’any anterior, a causa sobretot de la baixada del cost del transport. La despesa per persona i nit va augmentar lleugerament, fins a un 1,3%, i es va situar en 48,3 euros.
Segons l'informe, el perfil del turista al Bages és un home (en el 62,3% dels casos) de 49 anys de mitjana que en el 50,3% de les ocasions viatja per oci. arriba al Bages en el 65,2% dels casos en vehicle propi. El 45,1% són repetidors.
Al Bages hi ha registrades 672 empreses del sector, que donen feina a 5.110 persones. Quant a l'oferta d'allotjament, hi consten 474 establiments, que ofereixen 5.387 places.
Al Berguedà, la recaptació de la taxa turística va ser el 2025 de 201.247 euros, el 10,3% més que el 2024. L'any passat van visitar la comarca un total de 429.054 persones i es van comptabilitzar més d’un milió de pernoctacions, prop del 5% menys que el 2024 en ambdós casos. El 88% dels turistes del territori procedeixen del mercat domèstic, sobretot català, però el turisme estranger va créixer notablement en nombre de viatgers (22,7%) i pernoctacions (29,8%).
Cada turista que va visitar el 2025 el Berguedà va gastar durant les seves vacances 199,3 euros de mitjana, una xifra que creix un 5,1% en relació al 2024, i la despesa en destinació per persona i dia va ser de 21,2 euros.
Al Berguedà, la mitjana d'edat del visitant és de 44 anys, i el 55,6% dels casos són homes que, en més de nou de cada deu casos, hi viatja per oci. El 53,3% dels visitants repeteixen.
A la comarca consten 594 establiments, i 13.243 places d'allotjament. El mercat turístic rgistra 215 empreses, i dona feinba a 1.369 persones.
Quant a l'Anoia, es van recaptar 60.000 euros en concepte de taxa turística, el 74,5% més que l'any abans. Cada turista que va visitar el 2025 la comarca va gastar durant la seva estada 397,7 euros de mitjana, el 13,7% menys que l’any anterior. Aquesta dada inclou tant el transport per arribar a la destinació com l’allotjament i la despesa en el lloc de destí. La despesa per persona i nit ha augmentat un 3,5% fins a arribar als 42,7 euros.
Pel que respecta al nombre d’allotjaments va pujar el 4,9% el 2025. Així, es va tancar l’any amb 344 establiments, i es van incrementar en un 3,3% les places disponibles, cosa que suposa una xifra total de 2.900. Gairebé el 79% dels viatgers que van visitar la comarca el 2025 procedeixen del mercat domèstic i entre els estrangers, gairebé el 30% eren francesos. La representació de la resta de països no supera el 15%.
Al Moianès, cada turista que va visitar el 2025 la comarca va gastar-hi 164,7 euros de mitjana, i la despesa en destinació per persona i dia va ser de 26,4 euros. L’any 2025 van visitar la comarca un total de 14.459 persones i es van comptabilitzar 33.216 pernoctacions. El nombre de viatgers va augmentar gairebé un 7%, però les pernoctacions han registrat un molt lleugeríssim descens (-0,3%). La recaptació de la taxa turística va pujar a 14.872 euros el 2025, un 3,7% més que l’any anterior.
Les dades a la demarcació
En conjunt, la recaptació de l'impost sobre les estades en establiments turístics per part dels allotjaments a la demarcació de Barcelona (menys la comarca del Barcelonès) es va incrementar el 7,4% respecte l’any anterior fins a assolir els 11,7 milions d’euros, la xifra més alta de la història. Les comarques de Barcelona han sumat el 17,8% del total de la recaptació de la taxa de la província de Barcelona (el 82,2% corresponen al Barcelonès).
L’any 2025 van visitar el territori un total de 5.364.515 persones, un 5,7% més que l’any anterior. La despesa per persona i nit ha augmentat un 9,6% fins a arribar als 50,1 euros, mentre que la despesa total del viatge s’ha incrementat un 2,9% fins als 635 euros.
D'aquests 635 euros, els visitants van destinar la principal partida a allotjament (220,2 euros, per sobre dels 209,7 euros del 2024). La despesa en destinació també va augmentar, passant de 188,5 euros a 206,8 euros. Per contra, es va reduir la despesa en el transport per arribar a destinació i tornar, que es va situar en 208 euros, gairebé 10 menys que el 2024 (218,6 € euros).
La despesa més alta per persona i nit durant l’estada va ser la destinada a menjar i beguda: 30,8 euros diaris, que suposa més del 50% del pressupost diari total. Li segueixen, a distància, les reservades a compres, gairebé el 16% (8 euros); transport intern, un 11,3% (5,7 euros); entreteniment, oci i cultura, prop de 9% (4,4 euros) i altres, un 2,6% (1,3 euros).
En global, el nombre de pernoctacions va augmentar un 3,3%. Creixen especialment les de càmpings (11,2%), i hotels (+1,2%) i va baixar lleugerament en establiments rurals (-4,2%), tot i que l’estada mitjana en aquesta tipologia d’allotjament és més alta.
Valorant tots els tipus d’allotjament, l’estada mitjana es va reduir a 2,9 nits, un 2,3% menys que l’any anterior. Per tant, es fan més estades durant tot l’any però lleugerament més curtes, destaca l'informe de la Diputació.
El turisme català continua sent majoritari entre el mercat domèstic pel que fa al nombre de visitants, tot i que després del gran increment durant la pandèmia i postpandèmia segueix una tendència descendent, i s'apropa als valors previs a la pandèmia per covid. El 2025, les visites es van reduir un -8,7% i les pernoctacions un -1,4%. Per contra, destaca el creixement del turisme procedent de la Comunitat Valenciana, amb un 38,6% més de turistes i un 35,8% de pernoctacions que l’any anterior, així com les visites des del País Basc, que van augmentar un 20%. Madrid i Andalusia mantenen la seva importància.
Països Baixos, mercat emergent
Pel que fa als mercats de procedència del turisme, van augmentar tant els turistes nacionals com els estrangers, i es manté el pes de cada un (42%-58%). Els principals mercats estrangers que van visitar les comarques de Barcelona són França i Regne Unit. El mercat gal manté el seu lideratge i s’afiança amb un creixement del 4,6% pel que fa al nombre de viatgers i de pernoctacions, mentre que els britànics perden pes (-9,3% en visites i un -13,9% en pernoctacions). Alemanya i Estats Units també creixen, i Països Baixos, el cinquè mercat estranger, mostra les xifres de creixement més importants: un +17,1% en nombre de turistes i un +16% en pernoctacions.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora