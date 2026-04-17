Horari laboral
Comprar entrades per a un concert mentre treballes et pot sortir molt car: et poden acomiadar sense indemnització
Accedir a la venda des de la feina pot derivar en una sanció o un acomiadament si incompleixes les normes de l'empresa
Patricia Páramo
Avui dia, l'ús d'internet forma part del dia a dia de milions de treballadors. Tanmateix, aquesta mateixa connectivitat que facilita la productivitat també obre la porta a distraccions que poden tenir conseqüències legals i laborals. Consultar xarxes socials, fer compres en línia o fer gestions personals durant la jornada és una pràctica habitual, però no sempre està permesa.
Les empreses, cada vegada més, estableixen normes clares sobre l'ús d'eines corporatives i el temps de treball. En molts casos, els convenis o reglaments interns especifiquen que els dispositius proporcionats per l'empresa s'han de fer servir exclusivament amb finalitats professionals. Incomplir aquestes normes, encara que sigui durant uns minuts, pot donar lloc a sancions disciplinàries si es considera una falta de rendiment o un ús indegut dels recursos.
Comprar entrades
En aquest context, una situació aparentment inofensiva com comprar entrades per a un concert pot convertir-se en un problema seriós. Des d'un enfocament estrictament laboral, dedicar part de la jornada a accedir a pàgines web de venda d'entrades, esperar en cues virtuals o completar una compra implica deixar de fer les tasques pròpies del lloc de treball. Això es pot interpretar com una interrupció injustificada de la feina, especialment si coincideix amb moments d'alta activitat o responsabilitats concretes.
Sanció o acomiadament
L'escenari és fàcil d'imaginar: les entrades per a un artista molt demandat surten a la venda a una hora concreta, i el treballador decideix anticipar-se accedint a la plataforma minuts abans per assegurar-se un lloc a la cua virtual. Durant aquest temps, està pendent de la pantalla, refrescant la pàgina o esperant el seu torn, cosa que suposa una dedicació exclusiva a una activitat aliena a les seves funcions laborals. Si en aquell moment un superior detecta aquesta conducta, pot iniciar un procediment disciplinari.
Les conseqüències poden anar des d'una advertència o sanció lleu fins a un acomiadament disciplinari, segons la gravetat, la reiteració i la normativa interna de l'empresa. En els casos més estrictes, si es considera una transgressió de la bona fe contractual o un abús de confiança, l'acomiadament es podria fer sense dret a indemnització. La clau és que el treballador ha fet servir temps de treball per a finalitats personals sense autorització.
Ordinador de la feina
A més, l'ús de dispositius corporatius agreuja la situació. Si l'ordinador pertany a l'empresa i hi ha una política clara d'ús professional, l'ocupador pot revisar l'historial de navegació per comprovar quines activitats s'han fet durant la jornada. Aquesta supervisió, sempre que estigui justificada i comunicada prèviament, pot servir com a prova en un expedient disciplinari. És a dir, fins i tot si el cap no detecta la conducta en aquell moment, pot fer-ho posteriorment.
Un altre aspecte rellevant és que la normalització d'aquestes pràctiques no les converteix en legals o acceptables. El fet que "tothom ho faci" no eximeix de responsabilitat. Cada empresa pot aplicar les seves pròpies normes i tolerància, però en entorns més estrictes o regulats, aquest tipus de conductes poden tenir conseqüències immediates.
