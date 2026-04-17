Prestación por desempleo
El SEPE recorda: els dies cotitzats de més no es poden acumular per millorar la prestació per desocupació
Per accedir a la prestació per desocupació, el SEPE requereix un mínim de 360 dies cotitzats, cosa que equival a quatre mesos d’atur, i el cessament laboral ha de ser involuntari
Alejandro Navarro
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ens recorda la importància d’informar-nos sobre la normativa pel que fa al càlcul de l’atur. D’aquesta manera, els treballadors tindrien dret a cobrar fins a 4 mesos de prestació per cada any cotitzat, tot i que els dies que superen cada tram no es poden acumular.
Trams d’atur per dies cotitzats
En aquest sentit, la prestació per desocupació no depèn únicament d’haver treballat, sinó més aviat del temps que s’ha cotitzat. La clau d’aquest sistema són els trams específics de dies cotitzats, determinants per a la durada de l’atur:
- De 360 a 539 dies treballats: 120 dies d’atur (4 mesos)
- De 540 a 719 dies treballats: 180 dies d’atur (6 mesos)
- De 720 a 899 dies treballats: 240 dies d’atur (8 mesos)
- De 900 a 1079 dies treballats: 300 dies d’atur (10 mesos)
- De 1080 a 1259 dies treballats: 360 dies d’atur (12 mesos o 1 any)
- De 1260 a 1439 dies treballats: 420 dies d’atur (14 mesos)
- De 1440 a 1619 dies treballats: 480 dies d’atur (16 mesos)
- De 1620 a 1799 dies treballats: 540 dies d’atur (18 mesos)
- De 1800 a 1979 dies treballats: 600 dies d’atur (20 mesos)
- De 1980 a 2159 dies treballats: 660 dies d’atur (22 mesos)
- 2160 o més dies treballats: 720 dies d’atur (24 mesos o 2 anys)
Actualment, s’exigeix un mínim de 360 dies cotitzats, que donen dret a 120 dies de prestació, és a dir, quatre mesos. A partir d’aquest moment, la durada augmenta de manera progressiva segons la quantitat de dies acumulats, fins a arribar als 2160 dies cotitzats o més, amb un màxim de 720 dies de prestació (2 anys).
Els dies addicionals no es poden acumular per millorar la prestació
Cal tenir en compte que els dies sobrants no es poden acumular per utilitzar-los en una altra prestació. Bàsicament, els dies addicionals no generen més dret ni es reserven per al futur. Per això, un treballador amb 420 dies cotitzats rebrà la mateixa prestació que un altre amb 360 o 539, és a dir, tots tindran dret a 120 dies d’atur, sense excepcions.
La principal normativa que regula l’atur és la Llei General de la Seguretat Social, encarregada de fixar el càlcul sobre les cotitzacions acumulades en els darrers sis anys previs a la desocupació. D’aquesta manera, no es té en compte tot l’historial laboral, sinó únicament aquest període. A més, si el treballador vol accedir a la prestació d’atur, caldrà que el seu cessament laboral sigui involuntari, ja sigui per acomiadament o finalització de contracte.
