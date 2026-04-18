Muntanyola treu al mercat un nou formatge de cabra amb tòfona

El nou formatge està elaborat artesanalment a partir de llet de proximitat

El nou formatge d'Ampans / Catpress

Regió7

Manresa

Formatges Muntanyola, de la Fundació Ampans, ha tret aquesta setmana al mercat el Trufalet, un nou formatge de cabra amb tòfona. L’elaboració del formatge amb llet de cabra, destaca Ampans, el fa singular perquè la majoria d’aquest tipus de làctics solen estar fets amb llet de vaca o bé d’ovella.

El Trufalet és un formatge de cabra elaborat artesanalment a partir de llet de proximitat, al qual s’incorpora brisura de tòfona d’estiu seleccionada per Laumont, empresa referent en tòfones i bolets amb seu a Tàrrega. El resultat és «un producte gastronòmic pensat tant per a taules de formatges i aperitius com per a receptes de cuina», apunta Ampans.

El Trufalet s’elabora a l’obrador de Formatges Muntanyola, un projecte impulsat per la Fundació Ampans des del 2014. Avui, la formatgeria, que ha rebut diferents distincions en premis organitzats pel sector, produeix una desena de productes elaborats amb tres tipus de llet: cabra, búfala i vaca.

Formatges Muntanyola forma part de les iniciatives d’economia social de la Fundació i promou la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental o en situació de vulnerabilitat. Té un equip de dotze persones, majoritàriament amb discapacitat, que treballen a l’obrador que la formatgeria té a la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola.

