Treball
Milers de treballadors perden diners després d'un accident laboral per no reclamar això
Descobreix quines són les indemnitzacions ocultes que poden incrementar els teus ingressos fins a un 50%
Patricia Páramo
Els accidents laborals afecten cada any milers de treballadors de tots els sectors. Des de caigudes al lloc de treball fins a lesions derivades d'esforços repetitius, les conseqüències poden anar molt més enllà d'una simple baixa mèdica, afectant tant la salut com l'estabilitat econòmica de qui els pateix.
En molts casos, el treballador es limita a gestionar la incapacitat temporal i a cobrar la prestació corresponent durant la seva recuperació. Tanmateix, el que molts desconeixen és que existeixen altres drets i compensacions econòmiques que poden reclamar-se si es compleixen determinades condicions, especialment quan hi ha responsabilitat per part de l'empresa.
Indemnització
Segons explica l'advocat laboralista Ignacio de la Calzada, un dels errors més comuns és pensar que l'única compensació després d'un accident de treball és la baixa mèdica. "Això no és cert", adverteix. Sempre que l'accident s'hagi produït per culpa de l'empresa —per manca de formació, absència d'equips de protecció o ús de maquinària en mal estat— el treballador pot reclamar una indemnització per danys i perjudicis.
39 euros per dia
Aquesta indemnització pot incloure diversos conceptes que, en conjunt, eleven considerablement la quantitat a percebre. En primer lloc, es poden reclamar els dies de baixa mèdica. Com a referència mínima, aquests dies es valoren al voltant de 39 euros per jornada. Això significa que una baixa prolongada pot traduir-se en quantitats molt elevades: per exemple, una incapacitat de 18 mesos podria superar els 21.000 euros, mentre que una baixa d'un mes rondaria els 1.200 euros.
Seqüeles
A més dels dies de baixa, també es tenen en compte les seqüeles que puguin quedar després de la recuperació. Aquestes es valoren mitjançant un sistema de punts que depèn del tipus i la gravetat de la lesió. Cada punt pot oscil·lar aproximadament entre 800 i 4.000 euros, depenent de factors com la zona afectada o el seu impacte en la vida diària del treballador.
Un altre aspecte rellevant és el perjudici estètic. Les cicatrius o marques visibles poden donar lloc a una compensació addicional, l'import de la qual varia en funció de la seva localització i visibilitat. A això s'hi sumen altres factors com la pèrdua de qualitat de vida, les despeses derivades de l'accident o la possible reducció d'ingressos, cosa que incrementa encara més la quantia total de la indemnització.
Recàrrec de prestacions
Un dels elements més importants és l'anomenat recàrrec de prestacions. Es tracta d'un increment que pot situar-se entre el 30% i el 50% sobre les prestacions que ja rep el treballador. Per exemple, si una persona cobrava 1.000 euros durant la baixa, podria passar a percebre entre 1.300 i 1.500 euros mensuals. Aquest recàrrec s'aplica quan es demostra que l'empresa va incomplir les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
Això sí, aquest dret no és indefinit. El termini per reclamar aquestes quantitats és d'un any des de l'estabilització de les lesions, l'alta mèdica o el reconeixement d'una incapacitat permanent. Passat aquest temps, el treballador perd la possibilitat de reclamar, cosa que pot suposar deixar de percebre quantitats importants per desconeixement.
Finalment, és important tenir en compte que aquest tipus de reclamacions requereix iniciar un procediment específic i que, en molts casos, el pagament no l'efectua directament l'empresa, sinó una asseguradora. Per això, comptar amb assessorament especialitzat pot ser clau per identificar tots els conceptes reclamables i evitar que una indemnització potencialment elevada es quedi en una simple prestació per baixa.
