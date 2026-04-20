La 9a Fira de l'Ocupació del Bages aplegarà 25 empreses
L'esdeveniment tindrà lloc el dimecres 29 d’abril al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, en horari de matí i tarda
Un total de 25 empreses han confirmat ja la seva participació a la 9a Fira de l’Ocupació del Bages, que se celebrarà el dimecres 29 d’abril al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h. Al llarg d'aquests anys, la fira, que organitzen l'Ajuntament de Manresa i la Cambra de Comerç de Manresa, s'ha consolidat com un espai de referència per connectar el teixit empresarial amb persones que busquen oportunitats laborals o volen reorientar la seva trajectòria professional.
L’esdeveniment reunirà empreses de sectors molt diversos amb necessitats reals de contractació. Les empreses participants d’aquesta edició són Sant Andreu Salut, Ausa, Gremi d’Instal·ladors del Bages-Berguedà, Oliva Torras, Avinent Group, Montana Colors, Construccions 360+, Casa Mas, Masats, Fundació Althaia, Grup Llobet, Carrefour, Larsa–Montserrat, Deporvillage, Eurecat, Fundació Ampans, Thor Especialidades, Remosa, Vanderlande, Cots i Claret, Grup Vilà Vila, Viscola, CAE, Aigües de Manresa i Muntatges Industrials Puig-Reig.
Més del 80% de les empreses repeteixen respecte a l’edició anterior, fet que evidencia, segons la Cambra, "la utilitat de la fira com a eina de captació de talent. Alhora, s’hi incorporen noves empreses que amplien l’oferta i aporten noves oportunitats laborals", apunta l'ens.
La Fira de l’Ocupació del Bages s’adreça especialment a joves, però és oberta a qualsevol persona que estigui buscant feina o vulgui millorar la seva situació laboral. Les persones assistents podran establir contacte directe amb responsables de recursos humans, conèixer ofertes actives i presentar les seves candidatures.
Una desena d’activitats per millorar l’ocupabilitat
A més de l’espai d’empreses, la fira comptarà amb una desena d’activitats pensades per ajudar els participants a reforçar el seu perfil professional. Durant tota la jornada hi haurà espais d’assessorament com el punt de benvinguda, l’espai del SOC i l’espai de ProManresa, on es podran consultar ofertes de feina, revisar el currículum i participar en diferents xerrades informatives. També s’habilitarà un punt per fer-se fotografies professionals per al CV.
El programa inclou tallers pràctics sobre recerca de feina i competències, com la creació de currículums amb intel·ligència artificial, dinàmiques gamificades de selecció o sessions per preparar un elevator pitch. Paral·lelament, a l’espai Àgora s’hi oferiran microxerrades sobre serveis d’ocupació, sortides professionals amb alta demanda, contractació dual o ajuts a la contractació.
La Fira de l’Ocupació del Bages forma part de les accions que impulsa la Cambra de Comerç de Manresa per fomentar l’ocupació juvenil i apropar el món empresarial a les persones en recerca de feina i per contribuir així a millorar la competitivitat del territori. La fira està inclosa en la Setmana de l’Ocupació del Bages, organitzada per l’Ajuntament de Manresa a través de ProManresa amb l’objectiu de generar ocupació de qualitat a la comarca. La Setmana de l’Ocupació programa diversos actes i activitats tant per a persones en recerca de feina com per a professionals de Recursos Humans i Orientació Laboral. El programa complet es pot consultar a: promanresa.cat
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»