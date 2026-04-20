Ajornen per tercera vegada el desnonament d'una dona de 89 anys amb dependència
Els sanitaris es neguen a treure de casa la dona contra la seva voluntat sense una ordre judicial expressa
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
Aquest dilluns s'ha ajornat per tercera vegada en quatre mesos el desnonament d'una veïna de Vilanova i la Geltrú amb 89 anys i una dependència severa víctima d'irregularitats en una permuta immobiliària. La dona va vendre la casa a uns promotors que van construir un bloc amb el compromís que ella podria quedar-se un dels pisos. La permuta, però, no consta regularitzada enlloc. Els promotors van fer fallida i l'actual propietat li ordena que marxi. La dona s'hi oposa, i té una situació física delicada que requereix intervenció de sanitaris per treure-la de casa. Com que cognitivament es val per si mateixa, el personal del SEM s'ha negat a treure-la contra la seva voluntat sense una ordre judicial expressa que justifiqui la intervenció.
L'immoble de la discòrdia se situa a la rambla Pirelli de Vilanova, en ple barri de mar de la capital del Garraf, on la Carme Alcaraz -Carmeta- viu des de fa 70 anys. Fins a principis dels 2000 va viure a la casa on s'havia instal·lat quan es va casar ben jove, però "diversos problemes econòmics" la van dur a acceptar l'oferta d'una constructora per tirar l'immoble a terra i aixecar-hi tres pisos, segons relata la seva filla, Raquel Prats.
Aquell tracte implicava que la Carme se n'anava a viure de lloguer temporalment a un altre pis mentre es construïa l'edifici, amb una renda pagada pel promotor. Amb l'obra a mig fer, la filla assegura que el propietari li va dir que es podia avançar i accedir a un dels pisos que ja estava acabat. Aquell acord, però, va encadenar diverses irregularitats que van aflorar posteriorment.
La propietat de l'edifici va fer fallida, i els pisos van passar a mans de diferents entitats bancàries fins que els va adquirir un fons d'inversió, el qual també ha acabat venent la finca a una altra empresa. La propietat insisteix per la via judicial a fer fora la Carme perquè enlloc consten els seus drets a viure al pis. Ella, però, assegura que és víctima d'una estafa que demana esclarir. "Són uns lladres que m'ho van prendre tot, fins i tot les pertinences que tenia guardades en camió mentre feien les obres", s'exclama, evidenciant molts problemes respiratoris a l'hora de parlar.
La Carme insulta els propietaris que la volen forçar a sortir, a qui insta a seure al procés de mediació que ja hi ha obert als jutjats, on les parts estan citades el 15 de maig. "Que esperin a anar al jutjat, perquè les coses sempre es poden arreglar", insisteix, i assevera: "No podran fer-me marxar d'aquí".
La seva filla insisteix que la seva mare "no deu diners a ningú" i sosté que un dels acords amb la propietat era que ella assumia el rebut de l'aigua de tota la finca mentre es formalitzaven els papers dels diferents pisos. Prats apuntat que, en paral·lel a la mediació prevista per al mes vinent, tenen altres causes judicials creuades vinculades a la finca.
Pressió de més d'un centenar de manifestants
L'ordre de desnonament d'aquest dilluns ha estat la tercera des que va començar l'any, però la família assegura que l'última dècada hi ha hagut diverses ordres que també s'han acabat suspenent per motius diversos. Les últimes tres han tingut una mobilització ciutadana especial per fer pressió a la comitiva judicial i la policia per evitar que la Carme hagi de marxar de casa.
Aquest cop, una desena d'activistes de diferents entitats socials i en defensa del dret a l'habitatge han passat la nit dins l'edifici, i una vintena s'han sumat a la protesta a primera hora del matí. A mesura que han passat les hores, la mobilització ha sumat assistents, fins a superar de llarg el centenar de persones. Moltes, però, han quedat allunyats de l'immoble perquè han arribat després que els Mossos d'Esquadra definissin un fort cordó policial.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i el Sindicat de Llogateres han encapçalat la negociació amb els Mossos, la comitiva judicial, la propietat i les regidores d'Habitatge i Serveis Socials. En un inici s'ha posat sobre la taula aturar el desnonament fins que el 15 de maig se celebri l'acte de mediació, a condició que la Carme acatés sense impediments una eventual resolució que l'obligués a marxar. La família, però, ha demanat que aquest període de negociació s'allargués fins al gener, fet que la propietat no ha acceptat.
Oposició dels sanitaris i nou període de negociació
Si bé la manca d'acord donava pas a executar el desnonament avui mateix, aquest no ha pogut tirar endavant per l'oposició dels serveis sanitaris a fer sortir la Carme de casa seva a la força. I és que el personal del SEM ha indicat a la comitiva judicial que no podien treure la dona contra la seva voluntat si ella estava conscient i era cognitivament vàlida per si mateixa, ni tampoc hi havia cap situació de risc que justifiqués el seu trasllat.
Els sanitaris han recalcat que ara com ara no disposen de cap ordre judicial que justifiqui actuar contra la voluntat de la Carme. "Si la treien a la força s'exposaven a assumir la responsabilitat de posar en risc la seva integritat", ha apuntat Andreu Bonet, del Sindicat de Llogateres. Des de la PAH, Jacqueline Tokyo ha recalcat que l'estat de salut de la dona "és molt greu".
L'oposició del SEM, sumada a la mobilització ciutadana i a la voluntat de negociació expressada per les diferents parts ha forçat l'aturada de l'ordre judicial d'aquest dilluns sense nova data. Segons la PAH, hi ha hagut el "compromís" del consistori a negociar un lloguer social per garantir que la Carme pugui continuar a casa seva amb el mínim perjudici econòmic pels propietaris.
Fonts municipals consultades per l'ACN, però, han precisat que el compromís adquirit per obrir la negociació no planteja un lloguer social, ja que és inviable perquè el pis no té cèdula d'habitabilitat. En aquest sentit, les mateixes fonts asseguren que "s'està buscant una solució 'ad hoc'", per a la qual confien que hi hagi bona predisposició tant de la propietat com de la família.
Al mateix temps, l'Ajuntament insisteix que ha ofert a la Carme disposar d'una plaça en una residència de persones grans de Vilanova, amb un copagament en funció de la seva capacitat econòmica. La dona refusa aquesta opció i sosté que vol viure a casa seva.
Un cop s'ha confirmat que el desnonament no tiraria endavant aquest dilluns i en el moment que la policia ha reculat, tots els manifestants s'han aplegat a la porta del bloc de pisos per donar suport a l'afectada i escridassar els Mossos d'Esquadra mentre aquests marxaven.
