BBVA finança a l’Anoia residències d'Apinas per a persones amb discapacitat
El projecte combina fons Next Generation EU i finançament hipotecari sostenible
Regió7
BBVA ha participat en el finançament de tres residències per a persones amb discapacitat intel·lectual a l’Anoia amb una inversió total propera als 6 milions d’euros. L’operació combina finançament procedent dels fons Next Generation EU (4 milions d’euros) i finançament hipotecari sostenible (2 milions d’euros). El projecte, impulsat per l’entitat social Apinas, comprèn la reforma i l’ampliació del complex residencial de Prats de Rei, que està format per tres centres. Prats 1, inaugurat el 1986 i adaptat a partir d’una edificació existent, acollia 38 residents. Prats 2, construït el 2005, compta amb 16 places i va ser dissenyat específicament com a centre residencial. El nou edifici Prats 3, recentment finalitzat, amplia la capacitat fins a un total de 64 places i permet respondre a les necessitats actuals del col·lectiu atès.
Segons destaca BBVA, la nova residència Prats 3 "ha suposat una transformació significativa del model d’atenció", ja que el centre "incorpora unitats de convivència reduïdes, amb un màxim de 12 persones, amb espais propis i zones comunes que afavoreixen la vida en comunitat. A més, disposa d’habitacions adaptades, principalment individuals, equipament especialitzat i espais dissenyats per fomentar l’autonomia personal i la interacció social".
El projecte també ha permès "millorar les condicions de treball del personal i optimitzar-ne els serveis", explica l'entitat bancària. La reforma parcial de l’edifici Prats 1 inclou noves instal·lacions de cuina i bugaderia, i inclou un disseny arquitectònic centrat en el confort tèrmic, acústic i lumínic, així com en la incorporació de solucions d’eficiència energètica i generació d’energia renovable.
L’impacte del projecte ha volgut anar més enllà del centre mateix, segons posa de manifest BBVA, ja que durant el seu desenvolupament "s’ha prioritzat la contractació d’empreses locals, de manera que el 85% del volum d’obra executada ha recaigut en companyies de la comarca de l’Anoia, contribuint així al desenvolupament econòmic de l’entorn".
