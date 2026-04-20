CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada
L'aturada coincideix amb el pont de l'1 de maig reclama el "desbloqueig" del conveni col·lectiu
ACN
Barcelona
Comissions Obreres (CCOO) ha convocat vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el dijous 30 d'abril de 12h del migdia a 16h de la tarda i el diumenge 3 de maig durant tot el dia. L'aturada coincideix amb el pont de l'1 de maig i reclama el "desbloqueig" del conveni col·lectiu, segons ha informat el sindicat en un comunicat. "Mentre els preus de la gasolina estan pels núvols, els salaris estan per terra", critica CCOO, que assegura que les benzineres "estaran parades, evidenciant el conflicte laboral". A Catalunya, el sindicat calcula que hi ha unes 1.100 estacions de servei i 12.000 treballadors cridats a la protesta. El sindicat exigeix un increment salarial mínim del 2% anual i un "mecanisme de garantia" vinculat a l'IPC.
