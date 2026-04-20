CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada

L'aturada coincideix amb el pont de l'1 de maig reclama el "desbloqueig" del conveni col·lectiu

Un jove carregant el dipòsit en una benzinera de l'Hospitalet Data de publicació: dimecres 04 de març del 2026, 13:56 Localització: L'Hospitalet de Llobregat Autor: Àlex Recolons

Data de publicació: dimecres 04 de març del 2026, 13:56 Localització: L'Hospitalet de Llobregat Autor: Àlex Recolons

Comissions Obreres (CCOO) ha convocat vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el dijous 30 d'abril de 12h del migdia a 16h de la tarda i el diumenge 3 de maig durant tot el dia. L'aturada coincideix amb el pont de l'1 de maig i reclama el "desbloqueig" del conveni col·lectiu, segons ha informat el sindicat en un comunicat. "Mentre els preus de la gasolina estan pels núvols, els salaris estan per terra", critica CCOO, que assegura que les benzineres "estaran parades, evidenciant el conflicte laboral". A Catalunya, el sindicat calcula que hi ha unes 1.100 estacions de servei i 12.000 treballadors cridats a la protesta. El sindicat exigeix un increment salarial mínim del 2% anual i un "mecanisme de garantia" vinculat a l'IPC.

CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

Tracking Pixel Contents