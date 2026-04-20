L'Estatut dels Treballadors ho confirma
Si treballes de nit, això és el que t'han de pagar pel plus de nocturnitat (i quan no et correspon)
La llei reconeix una compensació pel treball nocturn, però no fixa una quantia única: depèn del conveni i del tipus de lloc de treball
Marcos Rodríguez
Treballar de nit no sempre es paga igual, i aquí hi ha l'origen de molts dubtes. La normativa laboral espanyola reconeix el dret a una compensació específica, però deixa en mans dels convenis col·lectius la quantia concreta. És a dir, existeix el dret, però no una xifra universal.
El marc legal és a l'Estatut dels Treballadors d'Espanya, que regula el treball nocturn i les seves condicions. Segons l'article 36 d'aquest, es considera treball nocturn el que es fa entre les 22:00 i les 6:00 hores, i estableix que ha de tenir una retribució específica o una compensació equivalent.
Què diu la llei sobre el plus de nocturnitat
El punt clau és que l'Estatut no fixa quant s'ha de cobrar. L'article 36 indica que el treball nocturn s'ha de compensar, però no concreta si aquest pagament ha de ser un percentatge, una quantitat fixa o fins i tot si es pot integrar en el salari base.
Per això, a la pràctica, l'import depèn de:
- el conveni col·lectiu del sector,
- el contracte individual,
- i l'estructura salarial de l'empresa.
En molts sectors, aquest plus sol situar-se entre un 20% i un 30% addicional, però no és una regla general ni obligatòria.
Quan no et correspon cobrar un plus addicional
Un altre aspecte clau —i menys conegut— és que no sempre hi ha dret a un pagament extra separat de la nòmina. El mateix Estatut preveu excepcions:
- Quan la feina és nocturna per naturalesa (per exemple, determinats serveis continus).
- Si el salari ja inclou aquesta compensació.
- Si se substitueix per descansos equivalents.
Això significa que una persona pot treballar de nit i no veure un concepte específic de «plus de nocturnitat», sense que això impliqui necessàriament un incompliment legal.
Com saber si t'ho estan pagant correctament
L'única manera de comprovar-ho és revisar el conveni aplicable i la nòmina. Allà hi ha d'aparèixer:
- el sistema de compensació (plus, salari integrat o descans)
- i la quantia o fórmula de càlcul.
En cas de dubte, el criteri interpretatiu sol basar-se en el que estableix el Ministeri de Treball i Economia Social d'Espanya i en la negociació col·lectiva vigent en cada sector.
En conclusió, treballar de nit sí que dona dret a compensació, però no hi ha una quantitat fixa vàlida per a tots els treballadors. La clau és al conveni i en com s'articula aquest pagament en cada cas. Entendre aquesta diferència evita errors habituals i permet saber si realment s'està cobrant el que correspon.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»