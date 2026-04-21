Regió7 i Prensa Ibérica premien tres dones referents de la Catalunya central
Montse Gomariz, Sònia Guedán i Berta Sala seran reconegudes a l'esdeveniment 'Amb D de Dona', que tindrà lloc el pròxim 14 de maig
L’esdeveniment «Amb D de Dona», organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica, que se celebrarà el pròxim 14 de maig, ja té les premiades d’aquesta edició. La cita, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i AutoBages Ford, guardonarà enguany a la nedadora d'elit i directiva Montse Gomariz (Dona Referent), la investigadora Sònia Guedan (Trajectòria Professional) i la jove cantant i compositora Berta Sala (Dona Talent). El lliurament de premis, que ja té les inscripcions obertes per participar-hi, tindrà lloc a la Torre Busquet de Manresa, a 2/4 de 7 de la tarda.
«Amb D de dona» ja ha escollit les premiades d'enguany. El Premi Dona Referent és per Montserrat Gomariz González (Manresa, 1970), que ha desenvolupat una trajectòria esportiva exemplar com a nedadora d’elit, gestora esportiva, nedadora màster i directiva. Ha estat internacional més de 60 vegades i ha aconseguit nombrosos títols catalans, estatals i internacionals, incloent-hi medalles en mundials i europeus màsters i ha rebut el premi Fair Play internacional. Ha tingut un paper clau en la gestió esportiva, sent la primera presidenta del CN Manresa i membre de la Federació Catalana de Natació. Paral·lelament, ha desenvolupat una carrera professional en multinacionals i actualment és directora financera i de Recursos Humans del grup FORMINSA, una empresa dedicada a l’estampació metàl·lica.
La investigadora Sònia Guedán Carrió (Manresa, 1980) ha estat reconeguda amb el premi Dona Trajectòria Professional. Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, des del 2004 es dedica a la recerca biomèdica per desenvolupar noves teràpies contra el càncer. Durant el doctorat, va desenvolupar una teràpia basada en virus oncolítics, origen de la companyia VCN Biosciences, que actualment realitza assajos clínics amb resultats prometedors. Posteriorment, va treballar 7 anys a la Universitat de Pensilvània, on va participar en el desenvolupament d’una innovadora immunoteràpia contra la leucèmia. De retorn a Barcelona, dirigeix un equip que continua desenvolupant noves teràpies, algunes ja en fase d’assaig clínic. Ha publicat més de 40 articles científics, és inventora de 9 patents i també exerceix com a docent a diferents universitats catalanes i de l’estat espanyol.
Una altra dona inspiradora que serà premiada a la gala «Amb D de Dona» serà la cantant i compositora Berta Sala Riba (Manresa, 1997), que ha obtingut el reconeixement Dona Talent. Sala és una cantant formada en piano i especialitzada en cant modern i jazz al Conservatori Superior del Liceu. Ha participat en projectes de diversos estils (jazz, folk, música brasilera i cançó catalana) i el 2020 va publicar el seu primer disc. El 2026 ha editat Les dones de la Nova Cançó amb Naiara Burke, fruit d’una recerca sobre cantants durant el franquisme. També ha treballat en projectes vinculats a la poesia. Compagina la seva faceta d’intèrpret amb la vessant docent, impartint classes de cant modern al Taller de Músics de Barcelona i, des del setembre passat, al Conservatori Municipal de Música de Manresa.
Programació de l'esdeveniment
18:00 h – Recepció de convidats
18:30 h – Benvinguda a càrrec de Josep Lluís Micó, director de Regió7
18:35 h – Ponència a càrrec de Montse Corominas, General Manager a Montse Interiors
18:50 h – Ponència a càrrec de Maria Cosp, directora d’Algèmica
19:05 h – Ponència a càrrec de Mireia Muntada, Project Manager de Paulig Group al Berguedà
19:20 h – Lliurament de premis:
- Premi Dona Trajectòria Professional a Montse Gomariz, directora financera i de recursos humans del Grup FORMINSA i nadadora d’elit
- Premi Dona Referent a Sònia Guedán, Líder del grup "Immunoteràpies cel·lulars pel càncer" a l’Institut de recerca biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
- Premi Dona Talent a Berta Sala, cantant i compositora
Discurs de cloenda
Còctel i espai networking
Les premiades han estat escollides per un jurat format per representants institucionals i professionals vinculades al territori: Àdria Mazcuñan, consellera d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages; Isabel Sánchez, regidora de Feminismes, LGTBI, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Manresa; Marta Albet, fundadora de Coworking Tercer Segona i de Dones amb Impuls, i Sandra Espinal, gerent de Regió7.
A banda dels guardons, en aquesta edició, participaran en l'esdeveniment tres professionals amb trajectòries destacades: Montse Corominas, general manager de Montse Interiors; Maria Cosp, directora d’Algèmica, i Mireia Muntada, project manager de Paulig Group al Berguedà. Les tres compartiran vivències, reptes i aprenentatges dels seus àmbits, oferint una mirada real i motivadora sobre el lideratge femení.
Inscripcions obertes
«Amb D de Dona» és un homenatge col·lectiu a totes les dones que, amb determinació i dedicació, deixen empremta. L’acte és obert a tothom qui vulgui formar part d’aquesta experiència transformadora. Les persones interessades poden inscriure’s a través d’aquest formulari per assegurar-se una plaça en una jornada plena d’inspiració, aprenentatge i empoderament.
