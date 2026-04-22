SECTOR IMMOBILIARI

La pressió en el lloguer assoleix un nou màxim: 141 interessats en cada pis que surt al mercat

Barcelona és la ciutat amb més demanda, amb 453 persones per cada habitatge, que tripliquen les xifres de Biscaia o les Balears

Vivendes de lloguer / EUROPA PRESS

Gabriel Santamarina

Madrid

La pressió sobre el mercat del lloguer a Espanya ha tornat a marcar un màxim històric. En el primer trimestre de 2026, cada habitatge anunciat va rebre de mitjana 141 interessats en només deu dies, un 26% més que en el mateix període de l'any anterior, quan la xifra era de 112, i un 4% més que al tancament de 2025, segons les dades de l'Observatori del Lloguer impulsat per la Fundació Lloguer Segur.

Barcelona es torna a situar com el territori amb més tensió, amb 453 persones interessades per cada pis que surt al mercat. Tot i que la dada suposa una lleugera baixada respecte al quart trimestre de 2025, la capital catalana continua molt per sobre de la resta de províncies. La segueixen Biscaia, amb 191 interessats, i les Balears, amb 147. També superen el centenar Saragossa (127), Àlaba (122), Madrid (118), Las Palmas (115), Girona (109) i Santa Cruz de Tenerife (101).

La tensió ja no es limita als grans mercats tradicionals. L'informe detecta un "efecte desbordament" des de Madrid i Barcelona cap a províncies limítrofes i àrees metropolitanes, cosa que explica l'elevada pressió a Tarragona (93), Guadalajara (92), Toledo (73) i Lleida (58). També presenten nivells molt alts València (85), A Corunya (66), Sevilla (65) i Màlaga (53).

A l'altre extrem, la pressió es manté en nivells més moderats, entre 25 i 50 interessats per habitatge, a Alacant (47), Navarra (42), Valladolid (41), Castelló (39), Huelva (38), Cadis (35), Múrcia (32), Astúries (26) i Cantàbria (25). Només algunes províncies queden clarament fora d'aquesta espiral, com Badajoz (12), Àvila (11) i Jaén (10), on la demanda continua en paràmetres considerats normals.

L'oferta continua sense tocar fons

Segons l'estudi esmentat, l'oferta de lloguer continua sense tocar fons: després de tancar 2025 amb 683.920 habitatges disponibles, la projecció per a aquest any apunta a una caiguda del 2,1%, cosa que deixaria el parc en 669.529 immobles, és a dir, 14.391 menys en un sol exercici. Tot i que el retrocés és una mica menor que el registrat entre 2024 i 2025, quan la contracció va ser del 4,7%, el mercat residencial perd estoc amb més rapidesa de la que és capaç d'absorbir nova oferta, segons l'Observatori del Lloguer.

Per comunitats i províncies, Catalunya projecta una caiguda fins als 96.742 habitatges, amb més de 6.000 immobles menys, mentre que la Comunitat de Madrid es mantindria al voltant dels 150.000, el volum d'oferta més gran del país. El País Basc patiria l'ajust autonòmic més gran, amb una caiguda prevista de l'11,1%, especialment intensa a Biscaia (-9,3%) i Guipúscoa (-14,5%). També A Corunya anticipa un retrocés del 6,3% després de l'aplicació de mesures reguladores locals.

El preu mitjà supera els 1.200 euros

L'escalada de la tensió també es trasllada als preus. El lloguer mitjà a Espanya va assolir en el primer trimestre de 2026 els 1.205 euros mensuals, un 5,1% més que un any abans. La pujada és una mica més continguda que la de l'exercici anterior, però manté la tendència alcista a la major part del territori. Dotze províncies ja superen la barrera dels 1.000 euros al mes: les Balears (1.676 euros), Barcelona (1.644), Madrid (1.606), Guipúscoa (1.494), Biscaia (1.311), Màlaga (1.279), València (1.159), Las Palmas (1.158), Santa Cruz de Tenerife (1.111), Àlaba (1.040), Navarra (1.027) i Alacant (1.022).

Notícies relacionades

A Barcelona, de fet, el baròmetre recull una lleugera caiguda trimestral del 0,5% en el preu mitjà, tot i que l'informe matisa que no respon a una correcció real del mercat, sinó a una "rotació tècnica dels immobles llogats", expliquen. En paral·lel, altres mercats dinàmics continuen encarint-se, com Sevilla (987 euros), Girona (973), Segòvia (924) i Saragossa (874). En contrast, les rendes mitjanes més baixes es registren a Terol (533 euros), Ciudad Real (586), Zamora (590), Badajoz (592), Jaén (594) i Osca (597), segons la Fundació Lloguer Segur.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  5. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  6. Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
  7. Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
  8. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús

Lydia Bosch “Soy mucho más libre ahora”

Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

Alerta amb els ‘finfluencers’: la CNMV posa el focus en els influencers que aconsellen invertir a xarxes

Alerta amb els ‘finfluencers’: la CNMV posa el focus en els influencers que aconsellen invertir a xarxes

Manresa porta sis mesos sense acceptar l’obra feta al pont estret de Sant Francesc

Manresa porta sis mesos sense acceptar l’obra feta al pont estret de Sant Francesc

La convocatòria del festival Itinera per impulsar artistes de micropobles romandrà oberta fins al 24 d'abril

La convocatòria del festival Itinera per impulsar artistes de micropobles romandrà oberta fins al 24 d'abril

La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns

La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns

La ceretana Regina Rodríguez Sirvent i la bagenca Míriam Tirado ocupen la 'pole' de Sant Jordi

La ceretana Regina Rodríguez Sirvent i la bagenca Míriam Tirado ocupen la 'pole' de Sant Jordi

Renfe licita les obres de la reforma de l’estació del Papiol

Renfe licita les obres de la reforma de l’estació del Papiol
