La ginebra manresana Outer Gin rep una medalla d'or a la London Spirits Competition
la ginebra «espacial» manresana rep una medalla d’or al concurs internacional de begudes, que li atorga 91 punts sobre 100
La ginebra creada a Manresa Outer Gin és una de les begudes espirituoses reconeguda al London Spirits Competition, un concurs internacional de begudes alcohòliques orientat al mercat finalista. Outer Gin ha rebut una medalla d’or i ha estat puntuada amb 91 punts sobre 100, en una competició en què desenes de productes d’arreu del món són recomanats als consumidors i professionals.
Outer Gin va sortir al mercat l’any 2024 a iniciativa dels joves emprenedors Marc Valls i Guillem Vilà. La seva proposta consistia en una atractiva marca i una campanya molt ambiciosa: un envàs de llauna i alumini, de formes espacials, conté una original fórmula de ginebra que comprèn botànics que ja han estat testats a l’Estació Espacial Internacional i un destil·lat final prèmium de composició minimalista, d’«aromes florals i anisats» amb «notes herbàcies i cítriques», «fàcil de beure, gens apalagosa», com la descrivia en el seu llançament el sommelier Josep Pelegrín. Valls, sabadellenc però afincat a Manresa, graduat en dret però provinent del sector tecnològic; i Vilà, promotor de la cocteleria Glaç de la capital del Bages, es van proposar fer una aportació al sector de la restauració i de l’oci, que va donar com a resultat Outer.
La ginebra, presentada com una beguda per a un futur al cosmos, ja ha tingut recorregut a l’espai, quan hi va viatjar amb la prova de l’equip Cosmic Research de l’ESEIAAT de Terrassa. I, més proper però comercialment més rellevant, ha aterrat a Amazon.
El reconeixement de la London Spirits Competition suposa un pas més en la promoció d’un producte amb vocació internacional, i que ja es pot trobar en algunes de les millors cocteleries del país.
Segons recorden els promotors d’Outer Gin, la London Spirits Competition avalua els productes en tres àrees: qualitat, relació qualitat-preu i packaging. «El que la diferencia d’altres concursos és el seu enfocament comercial i de mercat: no premia simplement el millor producte tècnic, sinó aquells que estan ben posicionats per vendre’s de veritat», expliquen a Outer Gin. «El jurat valora que una espirituosa sigui atractiva tant per al consumidor final com per als compradors professionals». El concurs, organitzat per la Beverage Trade Network, reparteix desenes de medalles d’Or, Plata o Bronze, i els guanyadors reben suport de comunicació a través de xarxes socials i plataformes especialitzades del sector. «Guanyar una medalla LSC diu ‘aquest producte no només és bo, sinó que és comercialment competitiu i llest per al mercat’», destaquen els impulsors de la ginebra manresana.
