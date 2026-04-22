MAPA | La llista actualitzada dels municipis de Barcelona amb restriccions per la pesta porcina

El virus surt de la 'zona zero'
Després de cinc setmanes de treva, la Generalitat amplia el perímetre de l’àrea d’alt risc per l’aparició d’un senglar infectat al terme de Castellbisbal
María Jesús Ibáñez
La localització aquesta setmana d’un senglar mort al terme municipal de Castellbisbal infectat amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) ha obligat la Generalitat a modificar de nou els límits del perímetre d’alt risc. La llista de poblacions on queda totalment prohibit l’accés al medi natural s’eleva així a 19 localitats. A més del nou municipi del Vallès Occidental, les altres 18 localitats afectades són: Badia del Vallès, Barberà, Barcelona, Cerdanyola, el Papiol, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa.
MAPA DE LES RESTRICCIONS PER LA PESTE PORCINA A CATALUNYA
Els veïns dels municipis inclosos al radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial, l’anomenada ‘zona zero’ de la pesta porcina, s’han d’abstenir d’entrar en zones boscoses o riberes de rius, han de suspendre també qualsevol activitat de caça i de treballs forestals, excepte aquelles relacionades amb la neteja de franges de protecció per a incendis. I, sobretot, queda prohibit alimentar els senglars que es trobin per la zona o qualsevol altra acció que pugui provocar l’acostament o dispersió d’aquests animals. Això inclou, des de mitjans de febrer, el parc natural de Collserola, on fins aleshores havien estat permeses les activitats de dia.
De moment tot continua igual. A la denominada zona de baix risc, la situada en el perímetre d’entre 6 i 20 quilòmetres al voltant del focus de Cerdanyola, les activitats de caça continuen estant prohibides, excepte les actuacions necessàries per a la contenció de la malaltia. Tampoc poden sortir els ramats d’aquesta zona de baix risc i es prohibeix de manera estricta l’alimentació de senglars i qualsevol altra acció que pugui provocar l’acostament o dispersió d’aquests animals. En el cas concret de Collserola, la limitació que no afecta els que hagin d’arribar a casa seva o l’escola, establiments de restauració i instal·lacions esportives o hípiques i les estacions de transport públic.
La Conselleria d’Agricultura assegura que continua sense haver-hi «cap granja afectada» en els nous radis i que es manté el de 20 quilòmetres de moment sense alterar les condicions d’accés. Des de finals de febrer, la Generalitat porta a terme una nova estratègia d’atac contra la PPA, que a partir de la setmana vinent es reforçarà amb un contracte amb l’empresa pública Tragsa. La mesura, que té un pressupost de set milions d’euros, preveu la incorporació de 170 efectius, dels quals 40 començaran a treballar sobre el terreny la setmana vinent, ha informat aquest dimecres el departament que dirigeix Òscar Ordeig. També contempla l’habilitació de 57 noves trampes tipus ‘pig brig’, que permeten la captura col·lectiva d’exemplars de senglar, i de 51 vehicles tot terreny.
Els agents que es desplegaran per la zona tenen encomanada la missió de realitzar una recerca intensiva de cadàvers de senglar en una àrea d’uns 1.050 quilòmetres quadrats, per a la qual cosa comptaran amb equips especialitzats i unitats canines. També hauran de capturar massivament senglars vius i donar suport logístic a la caça autoritzada per controlar la malaltia. «Totes les actuacions incorporen estrictes protocols de bioseguretat, la presa de mostres i la correcta eliminació dels animals per evitar la propagació del virus», assegura la conselleria.
En tot cas, el fet que el virus avanci cap al sud-est entra dins de les previsions que es van fer des d’un principi. És un territori amb més presència d’infraestructures viàries i ferroviàries, i en el qual el mar i l’àrea metropolitana poden funcionar com a barrera. «Si ho hagués fet cap al nord, la situació seria molt més preocupant, perquè és una zona més boscosa, de més difícil contenció, i suposaria que s’estaria estenent cap a Girona i cap a la Catalunya central, on hi ha més concentració de porcí», assenyala Ordeig.
