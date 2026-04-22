La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
Alejandro Navarro
Un treballador de 68 anys ha perdut el dret a cobrar la pensió de jubilació després d’haver cotitzat més de 47 anys a la Seguretat Social. Segons explica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el motiu d’aquesta sanció hauria estat un deute de 1.624,97 euros que l’ancià havia contret amb l’Administració.
El deute per quotes impagades anul·la el cobrament de la pensió
El problema comença quan Rafael sol·licita la pensió contributiva de jubilació el 2020, quan ja presentava 47 anys, 4 mesos i 4 dies cotitzats a la Seguretat Social. Dins d’aquest període, 793 dies es corresponen a un règim de pluriactivitat, per la qual cosa únicament 45 anys, 2 mesos i 2 dies són computables per a prestacions.
La resposta de les autoritats és clara: la seva prestació queda denegada per no estar al corrent de pagament, en concret, per una quantitat de quotes impagades amb un import de 1.624,97 euros. Davant la decisió, el treballador presenta una reclamació a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), però aquesta és denegada.
La causa d’això és que, com esmenta l’article 28.2 del Reial decret 2530/1970, en existir un deute pendent amb el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), aleshores no es pot reconèixer el dret a la pensió contributiva de jubilació.
El treballador es recolza en els seus més de 47 anys cotitzats
Com a última opció, Rafael va decidir recórrer als tribunals, assegurant que després d’estar més de 47 anys cotitzant, tenia mèrits suficients per accedir a la pensió. Tanmateix, el Jutjat Social número 21 de Barcelona determina que la Seguretat Social té raó.
A la sentència s’especifica que el treballador no complia tots els requisits necessaris per accedir a la jubilació. D’una banda, ens trobem amb el deute per quotes impagades i, de l’altra, Rafael encara es trobava donat d’alta a la Seguretat Social i treballant fins a l’abril del 2021.
Els tribunals consideren que no es compleixen els requisits legals
En aquest cas, el TSJ de Catalunya assenyala que, a més del deute de 1.624,97 euros, aquest home tenia altres deutes prescrits amb un import total de 16.661,30 euros. Per això, encara que la majoria de deutes ja havien prescrit, encara existia un deute en vigor que no havia estat saldat, fet que impedia cobrar la pensió.
A més d’això, la baixa al Règim d’Autònoms havia estat anul·lada i el treballador va continuar d’alta fins a l’abril del 2021, per la qual cosa no podia exigir el dret a cobrar la pensió des del 2017, ja que continuava desenvolupant la seva activitat laboral. A la vista de la situació, els magistrats conclouen que no es complien tots els requisits legals, causant la pèrdua de la pensió de jubilació.