Amb 31.167 operacions
Catalunya esquiva la frenada nacional de la vivenda amb una alça del 5,7% en les compravendes
La compravenda de vivendes a escala nacional es refreda en 59.689 operacions al febrer
Monique Zamora Vigneault
El maó perd pistonada. La compravenda de vivendes es va estancar el mes de febrer en 59.689 operacions, cosa que implica una caiguda del 0,5% respecte al mateix mes del 2025, segons ha avançat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb aquesta dada, les compravendes de vivenda sumen dos mesos a la baixa després de la caiguda del 5% registrat al gener. Catalunya rompe la tendencia nacional, con 31.167 operaciones en el mes de febrero y un alza anual de compraventas del 5,7% según los últimos datos provisionales.
La caiguda nacional s’explica com a conseqüència de l’alentiment d’operacions sobre vivendes utilitzades, que pràcticament s’estanca en 45.881 operacions després d ’una caiguda del 0,2%,mentre que les compravendes sobre vivendes noves van caure amb més força, un 1,6 % fins a les 13.808 operacions.
No obstant, la taxa intermensual, que mesura l’evolució al febrer sobre gener, va rebotar un 3,8 %. En concret, les operacions sobre vivendes utilitzades van créixer un 4,5 % i les noves, un 1,7%,. Quant al tipus de vivenda, el 93,7% de les vivendes eren lliures i només el 6,3% protegides. Les finques transmeses a través de donacions van ser de 4.971 al febrer, cosa que implica un augment del 6,8% mensual i una caiguda del 7,1% interanual.
Catalunya desafia la tendència amb una alça del 5,7%
El mercat es mou a dues velocitats segons la regió. Navarra va liderar la compravenda anual de vivendes amb un avenç de doble dígit (+ 18,7%), per sobre de les Canàries (+ 7,9%) i Catalunya (+ 5,7%). En el costat oposat, la regió amb la caiguda més pronunciada d’operacions va ser Múrcia (- 14,8%), seguit de La Rioja (- 12,5%), Galícia (- 12%) i Cantàbria (- 10,9%). Madrid, per la seva banda, va registrar una caiguda del 3%.
