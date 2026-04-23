Comfirmat: Aquesta és la data en què podràs pagar a les botigues físiques amb Bizum
Aquest pas reforça la idea que Bizum ja no vol ser només una app per enviar diners entre amics, sinó una alternativa real en el pagament quotidià
Xavi Espinosa
Bizum és un servei de pagament instantani integrat a les aplicacions dels bancs espanyols que permet moure diners entre comptes bancaris vinculats a un número de telèfon. Però no és només cosa d’adults. Amb 29,5 milions d’usuaris actius i més de 4.000 milions de transaccions realitzades, Bizum s’ha convertit en la solució preferida de molts espanyols per saldar els deutes del dia a dia i, a poc a poc, també en la d’alguns nens. Lògicament, sempre amb el permís dels seus pares.
Cada vegada és més habitual entre els usuaris. No para de créixer, fins al punt que és l’hàbit de pagament del 37% dels espanyols. Però ara tot sembla canviar. La nova fase de Bizum tindrà com a element principal la tecnologia NFC, un sistema que ja s’empra àmpliament en els pagaments mòbils actuals. Gràcies a aquesta innovació, els usuaris podran fer compres de manera més ràpida i senzilla en establiments físics.
Pagaments fins i tot sense disposar de connexió a internet
A partir del mes de maig, n’hi haurà prou d’acostar el telèfon mòbil al terminal de pagament per completar l’operació. D’aquesta manera, no caldrà introduir el PIN en cada compra, cosa que agilitza notablement el procés a caixa.
Per al consumidor, aquesta novetat suposa una experiència molt similar a la que ofereixen serveis com Apple Pay o Google Pay. La diferència és que tot estarà integrat dins de Bizum, una plataforma ja consolidada i utilitzada per milions de persones a Espanya.
Un altre dels aspectes més destacats és que el sistema permetrà efectuar pagaments fins i tot sense disposar de connexió a internet. Aquesta característica pot resultar especialment útil en llocs amb poca cobertura i farà que les compres siguin encara més ràpides.
Amb aquest avenç, Bizum busca anar més enllà de la seva funció tradicional d’enviar diners entre particulars. El seu objectiu és posicionar-se com una opció real i quotidiana per pagar en comerços, competint amb altres mètodes de pagament habituals.
Per als establiments, un dels avantatges principals serà la recepció immediata dels diners al seu compte bancari. A diferència d’altres mitjans, com algunes targetes, l’import quedarà ingressat a l’instant, millorant la liquiditat del negoci.
Competència a la targeta
Tanmateix, aquest servei tindrà un cost per a les botigues que decideixin incorporar-lo. Bizum aplicarà una comissió per cada cobrament fet mitjançant aquesta modalitat, i seran les entitats bancàries associades les que determinaran les condicions específiques i l’import d’aquestes tarifes.
Si la implantació en comerços té èxit, podria convertir-se en un competidor directe tant de les targetes bancàries com dels diners en efectiu, cada vegada menys utilitzats davant les noves formes de pagament digital.
