Negocis
L’espai creatiu Tercer Segona de Manresa celebra el tercer aniversari
El negoci impulsat per la vilanovina Marta Albet experimenta una transformació: des del coworking a la gestió cultural basada en la creació de comunitat i el treball en xarxa
Nascuda el 1973 a Vilanova i la Geltrú, però «enamorada» de Manresa, Marta Albet celebra el tercer aniversari d’un negoci que mai no hauria somiat obrir, assegura. És el Tercer Segona, un espai pluridisciplinar a la Buresa que acull des de taules de treball per a professionals fins a exposicions o tallers artesanals. En un magnífic pis modernista de 200 metres quadrats, amb vistes a Montserrat i a Sant Domènec, delicadament decorat i amb els terres amb el mosaic hidràulic original, el negoci d’Albet avança sense una etiqueta que pugui qualificar-lo cap a esdevenir una gestora cultural. «El Tercer Segona no és només un despatx compartit; és un ecosistema cultural viu», ho defineix.
De formació economista, Albet va formar part durant 17 anys de la plantilla de l’extinta Caixa Catalunya, de la qual seria directora d’oficines a Tarragona, Vilafranca del Penedès i Manresa. Tot i haver-hi viscut moments de felicitat, explica, «no era la feia amb què em volia jubilar, perquè els meus valors al final no estaven alineats amb l’empresa. Ja no era feliç a la banca», explica Albet, en referència als anys de les preferents i dels primers desnonaments massius. «T’hi feien fer coses que no volies fer. La culpa dels desastres que passaven llavors no era dels clients, sinó de l’entitat», recorda amb certa amargor.
El 2014 va deixar el sector i va estudiar un màster en community manager per donar sortida a una de les seves passions: el màrqueting. Els primers clients del seu negoci incipient la van dur a treballar en un coworking a l’edifici Catalònia de Manresa, on, explica, «vaig descobrir el treball en xarxa, els beneficis de compartir clients». En un següent pas, Albet va crear la seva pròpia agència de comunicació, que duia el seu nom. Fa quatre anys, i després d’haver hagut de deixar el local del Catalònia, va descobrir que es llogava el tercer segona de l’escala esquerra de la Buresa.
I allà el 2023 hi inaugurava el seu propi coworking, que va acollir els seus antics companys d’espai ja com a clients. Avui, al pis hi ha lloc per a 24 taules de treball, i quatre sales que es lloguen per a reunions i activitats diverses.
Apassionada de la cultura, Albet ha col·laborat en l’organització d’esdeveniments com la Manrusiònica, entre d’altres. I al seu negoci l’activitat cultural és nuclear. El Tercer Segona, de fet, vol ser «més un espai cultural que un coworking», assegura Albet. Així, s’hi han fet tastos de vins , tallers de ceràmica, mercats d’artesania i escriptura, i actuacions de la Fira Mediterrània. Cada mes i mig s’hi estrena una exposició, de fotografia, pintura o il·lustració. Sempre de talents locals. I no és fàcil, explica, atraure visitants a mostres quan el local no és a peu de carrer.
Però la «xarxa» i la «comunitat» que ha generat en aquests tres anys el Tercer Segona (de clients i coneguts, però també amb entitats com Ampans i Xàldiga) ajuda a generar moviment al pis per promocionar l’activitat artística.
«Cada entitat té la seva comunitat, però falten connectors, a Manresa, fins i tot quant a les mateixes regidories municipals», diu Albet, a qui agrada fer justament aquesta feina d’intermediària d’idees i propostes. Una tasca que considera que, per la seva qualitat de vilanovina, aporta «una mirada diferent sobre Manresa».
«M’encanta la gent que fa les coses amb passió, que posa en marxa petits negocis. La gent que es lleva al matí amb ganes de fer allò que li agrada», diu Albet, que s’atorga un lema: Cultura i comunitat, i que, en aquest sentit, es considera un exemple de dona que ha aconseguit reinventar-se.
