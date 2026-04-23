El Rec, una revolta d’èxit, una transformació quieta
El barri del Rec, marcat per la concentració d’indústries adoberes i tèxtils, forma un conjunt industrial que ha arribat al segle XXI amb una bona estructura, però que no troba la manera de reorintar el futur. Curiosament, el principal moviment social que hi ha hagut per reclamar que s’intervengui ha estat el Rec.O, dues estapes a l’any de 4 dies en les que marques de primer nivell venen productes fora de temporada a bons preus. Aquesta era una iniciativa que volia crear consciència, obrir debat i incentivar la transformació des del respecte a les construccions. Al barri, les crisis econòmiques no li han fet cap favor a l’hora d’encarar el futur. Ara hi ha mostres puntruals de transformació, com l’hotel restaurant Somiatruites.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns