El Rec, una revolta d’èxit, una transformació quieta

El barri del Rec, marcat per la concentració d’indústries adoberes i tèxtils, forma un conjunt industrial que ha arribat al segle XXI amb una bona estructura, però que no troba la manera de reorintar el futur. Curiosament, el principal moviment social que hi ha hagut per reclamar que s’intervengui ha estat el Rec.O, dues estapes a l’any de 4 dies en les que marques de primer nivell venen productes fora de temporada a bons preus. Aquesta era una iniciativa que volia crear consciència, obrir debat i incentivar la transformació des del respecte a les construccions. Al barri, les crisis econòmiques no li han fet cap favor a l’hora d’encarar el futur. Ara hi ha mostres puntruals de transformació, com l’hotel restaurant Somiatruites.

