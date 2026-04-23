Seat inaugura la seva planta d’economia circular a la Zona Franca per recuperar i reciclar peces de cotxes
Amb una inversió de 4,8 milions d'euros, es vol reduir un 60% respecte el 2010 els residus enviats a les plantes de tractament
ACN
Seat va fer ahir la inauguració institucional de la seva planta d’economia circular ubicada a l’antic taller 7 de les instal·lacions de la Zona Franca. En marxa des de finals de l’any passat, a la planta, on s’han invertit 4,8 milions d’euros, s’hi desmunten cotxes Seat i Cupra previs a la producció en sèrie per recuperar i reciclar peces i components. Aquests podran ser reutilitzats en nous vehicles o reacondicionats per a la seva comercialització a través de socis externs. La companyia preveu reduir aquest any un 60% respecte al 2010 els residus enviats a les plantes de tractament com a pas previ a assolir zero residus el 2050. En el futur, la companyia preveu ampliar les operacions per abastar noves iniciatives circulars.
A l'acte d'inauguració hi van assistir André Kleb, Chief Production Officer (CPO) del grup Volkswagen a la Península Ibérica; els secretaris d'Estat de Medi Ambient i Indústria, Hugo Morán i Jordi García; el secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert; i el delegat especial de l'Estat per al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, entre d'altres.
Als 4,8 milions que ha invertit Seat per transformar l'antic Taller 7 de la Zona Franca al nou Circular Economy Hub, se sumen el 1,3 milions de finançament a través dels fons del PERTE d'Economia Circular.
Aquesta planta va iniciar la seva activita el passat desembre amb el desmuntatge i recuperació de peces de cotxes Seat i Cupra previs a la producció en sèrie. Aquests components i materials podran ser reutilitzats en nous vehicles, reciclats o recondicionats per a la seva comercialització a través de socis externs, oferint solucions més econòmiques i amb menys impacte ambiental als clients.
Compromís amb la sostenibilitat i amb Barcelona
Amb l'entrada en funcionament del nou centre, Seat cerca impulsar l'economia circular, un pilar fonamental del compromís amb la sostenibilitat. Pel que fa als seus productes, la companyia promou l'ús de materials reciclats i renovables, com ara SEAQUAL® YARN, derivat de plàstics recuperats del mar, o la microfibra Dinamica®, fabricada amb un 73% de polièster reciclat mitjançant un procés a base d'aigua, entre d'altres.
A la producció, Seat i Cupra treballa en la reducció progressiva de residus mitjançant la reutilització, el reciclatge i la recirculació. Enguany, la companyia té l'objectiu de reduir en un 60% els residus enviats a plantes de tractament durant els processos productius en comparació del 2010, com a pas previ a assolir zero residus el 2050, en línia amb l'estratègia d'Economia Circular 'Reduce & Grow' del Grup Volkswagen, un pilar clau de l'estratègia de Sostenibilitat.
Pel que fa al final de vida dels seus productes, Seat participa activament en projectes de recerca relacionats amb la recuperació de components i el reciclatge de bateries.
Més enllà de minimitzar l'ús de primeres matèries, la companyia està compromesa amb la descarbonització de la indústria de l'automòbil. Des del 2010, la companyia ha reduït les emissions de CO2 de les seves instal·lacions en un 75% i té l'objectiu d'assolir la neutralitat de carboni a les seves instal·lacions el 2040 i ser una empresa neutra en carboni el 2050, en línia amb els objectius de descarbonització del Grup Volkswagen i la iniciativa Zero Impact Factory.
Aquest projecte vol reflectir, assegura Seat, "el compromís de la companyia amb la dinamització del teixit empresarial i industrial de Barcelona". El 2024, Seat i l'ajuntament de la ciutat van signar un acord per impulsar conjuntament la innovació i engegar iniciatives d'economia circular, que es materialitza amb la creació del Circular Economy Hub. Aquesta planta contribuirà a consolidar Barcelona com a hub tecnològic, alhora que reforça l'avenç cap a la mobilitat urbana sostenible.
