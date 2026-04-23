El territori es prepara per guanyar espai industrial

L’increment de superfície per a projectes empresarials i la diversificació sectorial són elements que conviden a la confiança en l’esdevenir econòmic del territori

Vista de dron de les obres del Pont Nou, el passat mes de novembre / Constructora Calaf / Hercal

Carles Blaya

Manresa

Manresa ja té pràcticament a punt un nou polígon industrial al sector del Pont Nou, que li permet guanyar l’11% més de superfície per a la producció, un total de 168.000 metres quadrats (180.000 metres quadrats de sostre). Al Berguedà, el d’Olvan ha d‘impulsar la indústria berguedana, amb una superfície total de 527.339,60 metres quadrats.

Són dues operacions que reforcen la capacitat operativa d‘un territori que en aquest quart de segle ha patit per esdevenir competència a les corones de l’àrea metropolitana, en un moment en què l’encariment del sòl ha impulsat la indústria a buscar lloc lluny de la capital. Sallent, Sant Fruitós de Bages i Cardona han fet els deures, i han aguantat el pols del Bages i del seu entorn més immediat.

Incrementar la seva capacitat en superfície industrial ha estat un repte de la Catalunya central en aquests anys, en què ha aconseguit diversificar la seva producció, que del tèxtil va passar a centrar-se en la metal·lúrgia especialment adreçada a l’automoció. Avui, els sectors agroalimentari i químic guanyen pes, i el territori, amb una gran capacitat industrial, té les eines per oblidar l’adéu d’empreses com la històrica Pirelli.

