Ampans programa una jornada a Manresa per atraure professionals en l’àmbit residencial i de llars
Es farà aquest dimarts 28 d’abril a l’edifici de La Parada, amb inscripció prèvia
Regió7
Ampans celebrarà el proper dimarts una jornada per atraure talent al sector social, basat en experiències de contacte directe entre professionals i l’entitat, amb l’objectiu de donar a conèixer l’ofici d’Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva i reforçar equips compromesos amb l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport.
A través de la Jornada Talent, Ampans pretén crear "espais propers i participatius que permeten a les persones interessades conèixer de primera mà el projecte de l’entitat, el model d’atenció centrat en la persona i les oportunitats de desenvolupament professional dins del sector social". Aquest plantejament, diu l'entitat, vol "posar el focus en la qualitat humana i la vocació de servei, aspectes clau per garantir un acompanyament digne i personalitzat a les persones ateses".
Ampans es proposa "arribar a perfils professionals vinculats a l’atenció directa, fer visible el valor social i alhora generar noves oportunitats perquè més persones descobreixin una professió amb alt impacte comunitari".
Contacte directe amb professionals
La nova edició de la Jornada Talent tindrà lloc aquest dimarts a l’edifici La Parada de Manresa (Camí Vell de Santpedor, 71, Manresa) amb dues sessions, de matí i tarda, en què es presentarà el projecte de l’entitat i es realitzaran entrevistes amb les persones participants. La iniciativa vol donar a conèixer l’ofici, despertar vocacions i consolidar un model de captació de talent que posi en valor les persones com a motor del canvi social.
Les persones interessades han de fer inscripció prèvia a través de la web d’Ampans i adjuntar el seu currículum a través del formulari que hi trobaran.
L’experiència d’El Carrilet
La Jornada Talent vol ser també "una eina per reforçar el vincle amb el territori i establir aliances amb administracions locals i agents socials, tot facilitant processos d’incorporació de talent més propers i ajustats a les necessitats reals dels serveis residencials i llars". És un model que, recorda Ampans, ja s’ha aplicat en processos de configuració d’equips professionals, com és el cas de la Residència El Carrilet de Balsareny. En aquella ocasió, la jornada va permetre apropar la realitat de l’ofici a professionals del territori, facilitar el coneixement mutu i identificar perfils alineats amb els valors de l’entitat. La iniciativa, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Balsareny, va contribuir a "configurar un equip cohesionat, amb sensibilitat social i compromís amb la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual", remarca Ampans.
