Sant Jordi 2026
Ampliat fins al 8 de maig el termini dels ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys

L’acord amb els Comuns eleva el límit d’ingressos fins als 36.279 euros i el topall del lloguer fins als 1.000 euros

La façana d'un bloc d'edificis de Barcelona / Jordi Borràs

Barcelona

El termini per sol·licitar els ajuts al lloguer adreçats a persones d’entre 36 i 64 anys s’ha ampliat fins al 8 de maig, segons una resolució publicada al DOGC. La mesura inclou un increment de fins a quatre vegades del llindar d’ingressos fins als 36.279,32 euros anuals i una ampliació del topall del lloguer, que passa a ser de 1.000 euros mensuals a l’àrea metropolitana i de 750 euros a la resta de la demarcació de Barcelona. L’ampliació arriba després d’un acord entre el Govern i els Comuns que incrementa la dotació pressupostària en 106 milions d’euros respecte a la convocatòria anterior, fet que permetrà arribar a unes 40.000 noves unitats familiars. Els ajuts volen prevenir situacions d’exclusió residencial.

Pel que fa a col·lectius específics, el topall del lloguer subvencionable s’incrementa fins als 1.100 euros mensuals a l’àmbit metropolità i fins als 900 euros a la resta del territori per a famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat i mobilitat reduïda reconeguda.

Els imports de les subvencions s’ajusten en funció dels ingressos i oscil·len entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Els topalls varien segons el territori i es mantenen en demarcacions com Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre, amb límits d’entre 600 i 750 euros per habitatge.

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través del portal de Tràmits de la Generalitat o presencialment en els punts habilitats.

