Controlen 50.000 habitatges
Consum recorda als grans propietaris amb més de 50 habitatges l’obligatorietat de la pròrroga dels lloguers
El Ministeri ha enviat una carta a 500 empreses amb més de 50 habitatges cadascuna recordant que no podran rebutjar l’extensió de fins a dos anys si la sol·licita el llogater, segons el decret aprovat al març
Sabina Feijóo Macedo
Els llogaters els contractes dels quals vencin entre març de 2026 i desembre de 2027 podran allargar el seu lloguer fins a dos anys més sense canvis en el preu ni en les condicions. Així ho ha recordat aquest divendres el Ministeri de Drets Socials i Consum, que ha avisat per carta a 541 grans tenidors d’habitatge que hauran d’acceptar obligatòriament la pròrroga dels contractes de lloguer que expirin entre el 22 de març de 2026 i el 31 de desembre de 2027, sempre que ho sol·liciti el llogater.
La comunicació afecta immobiliàries, fons d’inversió i entitats financeres que gestionen més de 50 habitatges cadascuna. En conjunt, aquestes companyies concentren més de 50.000 pisos de lloguer a Espanya, segons les dades facilitades pel mateix ministeri.
Pròrroga extraordinària
La mesura s’empara en el Reial decret llei 8/2026, aprovat al març, que introdueix una pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual. A la pràctica, permet als llogaters allargar el seu contracte en les mateixes condicions durant un any, prorrogable fins a un màxim de dos.
Això implica que, un cop sol·licitada per l’arrendatari, el propietari està obligat a acceptar-la sense possibilitat de modificar les condicions vigents del contracte.
L’avís del departament que dirigeix Pablo Bustinduy arriba en un context de creixent pressió sobre el mercat del lloguer, on el pes dels grans tenidors és cada vegada més rellevant. Segons un informe elaborat per Consum juntament amb el CSIC, el 61% del parc de lloguer està en mans de multiarrendadors —particulars amb diversos habitatges o societats—, davant del 39% controlat per petits propietaris.
La concentració és encara més gran en algunes grans ciutats. A Barcelona, els grans propietaris controlen el 60,8% del mercat; a Madrid, el 56,4%; i a València, el 55%, d’acord amb el mateix estudi.
L’informe també apunta al desequilibri entre propietaris i llogaters: amb prou feines el 4,9% de la població percep rendes per lloguer d’habitatge habitual, davant d’un 20,8% que viu de lloguer.
A la carta, signada pel director general de Consum, s’insta les empreses a aplicar la norma "amb la màxima diligència" i a adaptar els seus procediments interns per garantir-ne el compliment immediat.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut