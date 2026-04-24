Ministre d’Indústria i Turisme
Hereu: "Encara que demà se signés la pau a l’Iran, patirem els efectes del conflicte"
El ministre d’Indústria i Turisme preveu una moderació del creixement del flux de turistes internacionals derivada del conflicte bèl·lic, tot i que espera que la despesa per visitant continuï creixent amb més intensitat
Gabriel Ubieto
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha valorat que l’economia espanyola està resistint "bé" els primers impactes derivats de la guerra de l’Iran, però ha alertat que hi haurà efectes de segona i tercera ronda i s’ha mostrat especialment preocupat per les minves que la guerra pugui provocar a Àsia. "Encara que demà se signés la pau a l’Iran, els pròxims mesos haurem de gestionar els efectes del conflicte", ha lamentat Hereu aquest divendres, en un acte al Col·legi d'Economistes de Catalunya.
El que avui es nota en el preu de la gasolina, d’aquí a uns mesos es materialitzarà en dificultats per accedir a fertilitzants nitrogenats, claus per al sector primari, o en un encariment del finançament per a les empreses a causa de l’augment dels tipus d’interès, entre altres coses. "La guerra és el pitjor dels negocis", ha lamentat.
La indústria viurà el seu impacte particular i és per això que Hereu ha explicat que des del seu ministeri estan dissenyant una política de materials crítics per supervisar com afecta el conflicte bèl·lic tota la cadena de valor i quins plans de contingència poden anar activant des del Govern per ajudar les empreses quan falti un material o no pugui ser substituït per un altre.
Pendents d’Àsia
El ministre ha considerat que, de moment, "estem aguantant bé com a país" el cost econòmic del conflicte, malgrat que des de l'FMI ja han rebaixat les previsions de creixement del PIB del 2,3% al 2,1% per a aquest any, en la mateixa proporció que la retallada estimada per al creixement mundial. Hereu ha manifestat la seva particular preocupació per les minves que generi a les regions a l’est del conflicte.
"L’impacte sobre Àsia és molt més gran i tot el que afecti Àsia ens afecta a nosaltres", ha afirmat. I és que Catalunya i Espanya miren cada vegada més cap a la Xina i països pròxims per invertir i buscar inversions, com mostra l’últim i recent viatge del president del Govern, Pedro Sánchez, al gegant asiàtic.
Tanmateix, també ha manifestat optimisme a causa de la menor dependència espanyola dels combustibles fòssils, gràcies a l’augment progressiu de les energies renovables en el seu mix energètic. "Espanya ha fet els deures", ha afirmat, en contraposició a Itàlia, segons ha citat, que està veient com la seva alta dependència del gas li està provocant un encariment vertiginós de costos, ja que el 20% del gas que es consumeix al món passa per l’estret d’Ormuz.
Moderació del flux de turistes
El ministre Hereu ha reconegut que el conflicte a l’Orient Mitjà tindrà ara com ara un efecte incert sobre el flux de turistes, en tant que el bloqueig de les destinacions del Mediterrani oriental pot beneficiar Espanya, però l’encariment de materials com el querosè i l’augment de la incertesa global poden desincentivar el turisme.
Durant la seva intervenció, Hereu ha reconegut que el flux de visitants continuarà creixent aquest any, però a un ritme inferior a l’anterior, de l’ordre del 2% interanual. "Tenir o no un nou rècord és el que menys em preocupa", ha menystingut. L’enfocament estratègic del Govern vira ara cap a un "creixement assossegat" i pretén prioritzar la capacitat de despesa dels visitants. En els dos primers mesos de l’any, la despesa dels visitants estrangers ha augmentat tres vegades més que el seu nombre.
