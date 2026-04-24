IRPF i mínim per descendents
Hisenda permet reduir fins a 4.500 euros en la renda pels fills
El mínim per descendents redueix la base imposable de l’IRPF i pot rebaixar la factura fiscal, tot i que no suposa un ingrés directe
Marcos Rodríguez
Tenir fills pot alleujar la factura fiscal en la declaració de la renda, amb imports que arriben als 4.500 euros en alguns casos. Però no es tracta d’una ajuda directa ni d’un pagament d’Hisenda, sinó d’un mecanisme fiscal que fa anys que està en vigor i l’impacte real del qual depèn de cada contribuent.
En plena campanya de l’IRPF, torna a circular la idea que els pares poden rebre fins a 4.500 euros per fill. En realitat, el que preveu la normativa és l’anomenat mínim per descendents, integrat en el mínim personal i familiar, que redueix la part de la renda subjecta a tributació.
Segons l’Agència Tributària, aquest mínim s’aplica a contribuents amb fills menors de 25 anys, sempre que convisquin amb ells o en depenguin econòmicament i no superin els 8.000 euros d’ingressos anuals. No és una deducció ni un ingrés: és una quantitat que no tributa.
Quant es pot aplicar per cada fill
Les quantitats estan fixades per llei i augmenten amb el nombre de descendents:
- 2.400 euros pel primer fill.
- 2.700 euros pel segon.
- 4.000 euros pel tercer.
- 4.500 euros pel quart i següents.
Això significa que el màxim de 4.500 euros no s’aplica a tots els casos, sinó únicament a partir del quart fill.
Què significa realment aquest estalvi
La clau és entendre que aquestes quantitats no s’ingressen al compte del contribuent, sinó que redueixen la base imposable de l’IRPF. És a dir, disminueixen la part d’ingressos sobre la qual es calculen els impostos.
L’efecte final depèn del tipus impositiu de cada persona. Per exemple, aplicar un mínim de 4.500 euros amb un tipus efectiu del 20% pot traduir-se en un estalvi aproximat d’uns 900 euros. En rendes més altes, l’impacte pot ser més gran; en rendes més baixes, menor.
A més, hi ha situacions específiques que poden modificar-ne l’aplicació. En casos de custòdia compartida, el mínim es reparteix entre tots dos progenitors. I si el fill presenta una declaració pròpia amb determinats nivells d’ingressos, el benefici pot quedar limitat.
El mínim per descendents forma part de l’IRPF des de fa anys, però continua generant confusió en cada campanya de la Renda. La diferència entre una deducció, una ajuda directa i una reducció de la base imposable no sempre és evident.
Entendre aquest mecanisme és clau per ajustar expectatives: no es tracta de rebre diners d’Hisenda, sinó de pagar menys impostos en funció de la situació familiar. Un matís tècnic que, a la pràctica, marca una diferència important en el resultat final de la declaració.
