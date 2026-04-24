Afectarà el 2% de la plantilla
Nike retallarà 1.400 empleats, principalment en tecnologia, després de guanyar un 35% menys i preveure una caiguda d’ingressos
La multinacional ajusta la seva estructura global mentre el negoci es refreda i la Xina continua llastant les vendes
Sabina Feijóo Macedo
El capítol de les reestructuracions a Nike no cessa. Aquest divendres, la multinacional especialitzada en calçat i roba esportiva ha anunciat que retallarà uns 1.400 llocs de treball —gairebé el 2% de la seva plantilla— en la seva àrea d’Operacions Globals, amb especial impacte en llocs de treball relacionats amb la tecnologia. El moviment arriba en plena caiguda de beneficis i amb previsions d’ingressos a la baixa.
Segons va traslladar la mateixa empresa, l’objectiu és simplificar la seva estructura i reduir costos en un moment en què el creixement s’ha frenat. "Aquests canvis busquen que l’empresa sigui menys complexa i més àgil", va informar Venkatesh Alagirisamy, vicepresident executiu i director d’operacions de Nike, subratllant que, de cara al futur, això significa simplificar alguns aspectes de la forma d’operar de Nike, utilitzar una automatització més avançada i construir una base integral encara més sòlida per al creixement futur.
L’ajust se suma a un altre anunciat el passat mes de gener, quan Nike ja va comunicar el retall de 775 llocs de treball als seus centres de distribució. En total, la reestructuració afecta ja més de 2.000 llocs en pocs mesos.
Menys beneficis, vendes estancades
Nike va guanyar 520 milions de dòlars (uns 445 milions d’euros) entre desembre i febrer —el seu tercer trimestre fiscal—, un 35% menys que un any abans. Les vendes, en canvi, es van mantenir pràcticament planes, en 11.279 milions de dòlars.
I és que, per al sector, el problema de la multinacional no és tant el present com el que ve. La companyia preveu que els ingressos caiguin entre un 2% i un 4% en l’últim trimestre del seu exercici d’aquest 2026. En aquest context, Nord-amèrica aguanta, però la Xina torna a ser el principal llast, juntament amb el retrocés de Converse.
L’ajust laboral encaixa amb aquest escenari, caracteritzat per un menor nivell d’ingressos i una estructura sobredimensionada després d’anys d’expansió. La tecnologia —un dels pilars de l’estratègia digital de Nike— passa ara a ser també un dels focus de retallada.
El seu caràcter aspiracional es posa en dubte
Tal com recorden els analistes de mercat de la plataforma d’inversions XTB, les accions de Nike han caigut a nivells no vistos en més d’una dècada i acumulen una caiguda superior al 70% des dels màxims del 2021, cosa que demostra una manca de confiança dels inversors. Fins i tot, comencen a qüestionar la capacitat de la marca per mantenir el seu posicionament prèmium, una de les seves principals avantatges històriques.
Durant anys, expliquen, Nike va ser una màquina gairebé perfecta en què la seva marca aspiracional li permetia assolir marges alts i un creixement global sostingut. Tanmateix, tal com reflecteixen la desacceleració de les vendes i la caiguda de beneficis, el mercat ja interpreta aquesta desacceleració com un símptoma estructural, lluny d’un sotrac puntual.
La caiguda a la Xina és una de les més doloroses per a la companyia, un país que abans era un dels grans pilars de creixement de Nike. Ara, després d’una pèrdua d’atractiu de marca davant competidors locals, un menor consum en un context econòmic més feble i un ajust d’inventaris després d’acumular massa estoc, sembla que les caigudes continuaran.
A això s’hi suma la pressió competitiva que exerceixen marques com la suïssa On Holding o Deckers Outdoor —propietària de Hoka—, que estan guanyant terreny en segments clau, especialment entre consumidors amb més poder adquisitiu, juntament amb l’auge de competidors locals o marques més barates.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut