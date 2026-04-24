Economia
El nombre d’ofertes laborals publicades al Bages creix el 7,1% durant el 2025
La logística, la indústria i la construcció sumen el 40,3% dels oferiments de feina a la comarca, segons un estudi elaborat per l’Ajuntament de Manresa
Durant el 2025, es van publicar al Bages un total d’11.477 ofertes laborals, el 7,1% més que un any abans. Segons un estudi estadístic publicat per l’Ajuntament de Manresa, el nombre d’ofertes per cada cent habitants a la comarca va passar de 6,7 el 2024 a les 7,1 de l’any passat. Si la dada s’extrapola a només les persones potencialment actives, la xifra és d’11 ofertes per cada cent habitants, 0,6 més que el 2024.
L’estudi aprofita la base de dades generada per Job Market Insights d’ofertes laborals que apareixen en els principals portals d’internet especialitzats. Aquesta eina, desenvolupada per Adevinta Spain SLU, «concentra una part ben representativa de l’univers de les ofertes publicades i, a dia d’avui, és l’eina més pertinent per a elaborar estudis com ara Oferta laboral del Bages», recorda l’autor de l’estudi, el tècnic municipal de l’Ajuntament de Manresa, Mon Culleré. Així, l’estudi sobre el Bages resumeix les dades publicades al conjunt de la comarca i aporta un detallat informe de tretze municipis del territori, els que la base de dades de Job Market Insights considera amb prou massa crítica.
Segons l’informe, el 84% de les ofertes publicades al Bages eren per a contractes indefinits, set dècimes més que un any abans. Trenta-tres empreses van concentrar el 50% de l’oferta, diu l’estudi, que conclou que el març és el mes en què més anuncis es van publicar, 1.057, seguit molt de prop pel gener (1.052) i el setembre (1.046), mentre que l’agost va ser el de menor activitat, amb 719.
Del total d’ofertes publicades, el 40,3% van ser dels àmbits de la logística, la indústria i la construcció. El segon sector en volum va ser el de vendes i màrqueting, amb el 17,8% del total, seguit dels serveis (15,6%), la gestió empresarial (13,6%) i la ciència i la tecnologia (12,7%). La distribució bagenca de sectors difereix de la mitjana catalana, on la logística, la indústria i la construcció també és l’àmbit amb més activitat, però amb un percentatge molt inferior al bagenc, el 23,8%, mentre que vendes i màrqueting i els serveis superen en cada cas el 20%.
Més concretament, i per sectors, al Bages les tasques administratives sumen pràcticament el 30% del total en el bloc de gestió empresarial; mentre que en el de logística, indústria i construcció és la producció industrial la que ocupa el primer lloc, amb gairebé el 50% del total. En ciència i tecnologia, abunden les ofertes d’enginyeria (76,1%), i en vendes i màrqueting, les de comercial (34,9%). Als serveis, el més reclamat l’any passat era en l’àmbit de la salut.
Per professions, les més nombroses van ser les de muntadors en fàbriques, amb 820; tècnics científics i enginyers (663), peons de transport (621), mecànics i ajustadors (597); i comptables i financers (572). Quant a les principals empreses que van publicar ofertes durant el 2025 van ser Adecco (608), Eurofirms (519), Randstad (438), Meditempus ETT (417) i Iman Group (394).
Les dades a Manresa
A Manresa, que va sumar el 62,4% del total de les ofertes a la comarca (Sant Fruitós en va sumar el 10%; Sallent, el 6,5%; i Santpedor, el 5,5%, com a municipis més destacats), l’increment de les ofertes de treball d’un any a l’altre va ser del 6,7%, fins a les 7.160. Es van registrar 8,9 ofertes per cada cent habitants, amb el 84,9% de les ofertes per a contractes indefinits.
La logística, indústria i construcció també va ser l’àmbit laboral amb més ofertes, el 32,8% del total, seguit de les vendes i el màrqueting, amb el 20.7%.
Professionals de la salut (419 ofertes), mecànics i ajustadors (414), dependents (405), tècnics científics i enginyers (370) i comptables i financers (327) van ser els perfils amb més demanda.
En relació a la resta de ciutats mitjanes de Catalunya, la capital del Bages es va situar com la que va ofertar més feines amb contracte indefinit i la quarta en ofertes per cada cent habitants, només superada per Granollers (13,6), Sant Cugat (12,9) i el Prat de Llobregat (10,8). Al conjunt català, la mitjana es a situar en 8,3, segons l’estudi de l’Ajuntament de Manresa.
