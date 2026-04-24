Voluntaris CaixaBank entreguen gairebé 700 roses de Sant Jordi a gent gran i persones amb discapacitat de la Catalunya central
A la regió, s’han entregat roses a vuit residències i fundacions de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, La Pobla de Lillet, Bagà, Gironella i Igualada
Regió7
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l’Associació de Voluntaris CaixaBank a la Catalunya central ha entregat 676 roses solidàries a 8 residències de gent gran i persones amb discapacitat. Aquestes roses han estat elaborades pels usuaris d’entitats socials i centres ocupacionals del territori, com són Ampans, Fundació La Llar i Grup Operatiu Teb.
En concret, els voluntaris han entregat roses a Manresa a Llar Mion d’Ampans i a la residència Sagrada Família, la Llar Sant Joan d’Ampans de Sant Joan de Vilatorrada, la residència de la Pobla de Lillet, la residència Colisee de Bagà, la Fundació Sant Roc de Gironella i les residències Asil del Sant Crist i Pare Vilaseca d’Igualada.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha destacat la seva satisfacció pel fort compromís i la solidaritat demostrada pel voluntariat de l’entitat, així com pel suport constant que ofereixen a col·lectius vulnerables, especialment a la gent gran i a les persones amb discapacitat. Segons Gonzàlez, aquestes iniciatives solidàries tenen un impacte positiu directe en el seu benestar i ajuden a enfortir una societat basada en la inclusió i el respecte.
Així mateix, ha volgut posar en valor la tasca imprescindible d’entitats socials i centres ocupacionals, responsables de l’elaboració de les roses, que treballen de manera continuada per afavorir la inclusió social de les persones amb discapacitat. Gonzàlez ha remarcat que la feina d’aquestes organitzacions és clau per ampliar oportunitats, garantir drets i avançar cap a una societat més justa i igualitària.
Voluntariat CaixaBank
El Voluntariat CaixaBank és una de les principals iniciatives de voluntariat a Espanya i té com a objectiu apropar la pràctica d’accions solidàries a tota la ciutadania. Amb una trajectòria de més de 20 anys, l’associació està formada per empleats i exempleats del Grup CaixaBank i de la Fundació ”la Caixa”, així com amics, familiars, clients de CaixaBank i totes aquelles persones que vulguin participar en activitats solidàries.
En l’últim any, gràcies al treball conjunt amb més de 2.400 entitats socials i a la implicació de més de 23.000 voluntaris, el programa de Voluntariat CaixaBank ha donat suport a més de 754.000 persones en situació de vulnerabilitat arreu d’Espanya, mitjançant activitats relacionades amb l’educació, la digitalització, l’acompanyament a persones vulnerables i el medi ambient, entre d’altres.
El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d’actuació de CaixaBank. Per a l’entitat, aquesta és una manera de contribuir a donar resposta als reptes socials, alhora que, a través de l’activitat financera, ofereix serveis i solucions per a entitats socials i persones en risc de vulnerabilitat.
