Baixes mèdiques i control de l’INSS
La Seguretat Social permet continuar cobrant després d’un any de baixa sense necessitat d’anar al tribunal mèdic
Superar els 12 mesos d’incapacitat temporal no implica una cita immediata, però l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) manté el control i pot actuar en qualsevol moment
Marcos Rodríguez
Superar l’any de baixa laboral no significa, necessàriament, passar immediatament pel tribunal mèdic. A la pràctica, molts treballadors continuen cobrant la prestació sense haver estat citats encara. Tanmateix, aquesta situació no implica una absència de control ni un canvi en la normativa, sinó que respon al funcionament real del sistema de la Seguretat Social.
Segons la regulació de la incapacitat temporal, el procés té una durada inicial de 365 dies, després dels quals el control passa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). A partir d’aquest moment, és aquest organisme el que decideix si concedeix l’alta, prorroga la baixa o inicia un expedient d’incapacitat permanent. Així i tot, continua existint la figura de l’inspector mèdic, que, de mitjana, ja supervisa una de cada 10 baixes laborals que es produeixen cada any a Espanya i fa trucades al treballador de baixa per avaluar i analitzar la seva situació.
Es pot continuar cobrant, però sota supervisió
Un dels punts que genera més dubtes és si es manté la prestació. La resposta és sí: és possible continuar cobrant després dels 12 mesos, sempre que l’INSS no hagi emès l’alta mèdica i consideri que hi pot haver recuperació. En aquests casos, es pot concedir una pròrroga de fins a 180 dies addicionals, cosa que situa el límit habitual en els 545 dies (18 mesos).
Durant aquest període, a més, el treballador pot no haver estat citat encara per a una valoració presencial. Això no és irregular. La normativa no obliga a una revisió immediata en complir l’any, i a la pràctica hi ha retards o revisions diferides.
El detall clau
L’absència de citació no implica que el cas estigui paralitzat. L’INSS pot intervenir en qualsevol moment: emetre una alta mèdica, requerir documentació o convocar el treballador per a una avaluació.
Per això, el punt més important és un altre: revisar les notificacions oficials. Les comunicacions de la Seguretat Social, cada vegada més freqüents per via telemàtica, marquen els terminis i les decisions. No atendre-les pot tenir conseqüències, des de la pèrdua de la prestació fins a problemes administratius.
Després dels 18 mesos es pren una decisió
El sistema sí que fixa un límit clar. En arribar als 545 dies, la incapacitat temporal s’ha de resoldre. En aquell moment, l’INSS optarà entre diverses vies: alta mèdica, reconeixement d’una incapacitat permanent o, en casos molt concrets, una pròrroga extraordinària. En molts casos, la Seguretat Social dona l’alta de forma automàtica a molts dels treballadors, sempre que es compleixin els requisits per fer-ho.
A la pràctica, l’augment de baixes de llarga durada i la càrrega de treball del sistema expliquen que molts processos s’allarguin sense revisió immediata. Però la norma no ha canviat: el control continua existint i la decisió final sempre arriba.
En definitiva, és possible superar els 12 mesos de baixa sense passar encara pel tribunal mèdic i continuar cobrant, però no es tracta d’una situació indefinida ni automàtica. Tot depèn de l’avaluació de l’INSS i, sobretot, de no perdre de vista els seus avisos.
