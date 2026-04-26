Mercats
Les borses baten rècords malgrat les guerres a l’Iran i Ucraïna: claus del ral·li i què pot fer el petit inversor
Els analistes de Goldman Sachs, Renta4 i Banc Sabadell consideren que els mercats ja han girat full i ara proven de posicionar-se per al dia després de la guerra
Monique Zamora Vigneault
Sobre el paper, l’allau d’advertències sobre l’economia global no dibuixa un escenari propici per a màxims històrics. El desenllaç de la guerra al Pròxim Orient, l’aturada de trànsit en una de les franges marítimes més importants per a l’energia global, i preus del petroli que freguen els 100 dòlars, solen convidar la prudència. El tancament del golf Pèrsic també arriba amb una guerra prolongada a Ucraïna, que ha tancat l’aixeta al petroli rus. No obstant, al parquet de Nova York, els operadors han estat lluny de deixar-se arrossegar pels tambors de guerra: el S & P 500 ha encadenat rècord rere rècord en l’última setmana, fins a superar els 7.100 punts en tot just dues sessions.
El cas es repeteix en aquest punt de l’Atlàntic: tot i que l’Ibex-35continua sensible als esdeveniments bèl·lics, ha tornat a cotitzar a prop dels nivells previs a la guerra. Al Japó, el Nikkei 225, un dels parquets més perjudicats per l’esclat de la guerra, ha guanyat més d’un 16 % des del punt àlgid de l’ensurt, fins a tocar nous màxims.
En la vuitena setmana de la contesa sobre l’Iran, els mercats semblen haver trencat amb el relat dominant del risc geopolític i han optat per mirar més enllà del conflicte, descomptant un desenllaç més benigne del que suggereixen els titulars. EL PERIÓDICO ha consultat una dotzena d’analistes, des d’Espanya fins a Londres o Nova York, per desentranyar l’eufòria del mercat i esbrinar què pot fer un inversor particular per no quedar-se fora d’aquesta onada alcista. La clau més repetida entre els analistes és: no deixar-se endur pel pànic. I prendre posicions ara, per no perdre l’eufòria després dels primers senyals de pau. Per als perfils més cautelosos i conservadors recomanen recórrer a les lletres del Tresor.
El consens entre els estrategs es basa en la teoria que, ni l’economia global, ni el president dels Estats Units, Donald Trump, tenen la tolerància al dolor per mantenir l’estret d’Ormuz –que mou un 20% de l’energia global– tancat a llarg termini. Víctor Alvargonzález, director d’estratègia de Nextep, explica que el bloqueig naval de Washington ha frenat els ingressos petroliers de l’Iran, cosa que ha generat confiança entre els inversors que el conflicte acabarà resolent-se d’una manera més veloç de l’esperat. «El món no s’ho pot permetre», manifesta.
Els beneficis, el motor darrere del ral·li
Una de les claus és que els beneficis i els balanços han sigut més resilients de l’esperat. Guillaume Jaisson, estrateg per a Europa de Goldman Sachs, assenyala a EL PERIÓDICO que preveuen que els beneficis de la renda variable global creixin entre un 15 % i 20 % malgrat el context de la guerra. «Els mercats estan passant per alt la situació geopolítica perquè la dinàmica dels beneficis s’ha mantingut sòlida i l’impacte s’està descomptant en gran manera com un factor inflacionista, més que com una cosa que frena el creixement», remarca.
Derek Halpenny, director europeu d’investigació de mercats globals del MUFG Bank, el banc més gran del Japó, també comparteix la visió de Jaisson. «Atès que els resultats empresarials estan sent molt positius, els fonaments borsaris són sens dubte part de l’explicació de la resistència del mercat de valors», afegeix.
Wall Street torna a posar el focus en els balanços de la banca i les grans tecnològiques, aquelles companyies amb més pes en el parquet. «Hi ha un optimisme cautelós», explica a aquest diari Ramon Verastegui, fundador i CIO de Kairos Investment Advisors, a Nova York. «Els mercats americans reflecteixen ara que el pitjor de la crisi energètica a l’Orient Mitjà ha passat, i l’atenció se centra ara en la temporada de presentació de resultats empresarials, que acaba de començar».
Invertir el dia després
Una altra clau és que el mercat ja ha girat full i ja cotitza el dia després. El director d’estratègia de Nextep explica que, més enllà del soroll dels titulars, el mercat està mirant cap al futur. «El que hi ha darrere d’aquest moviment és el desig de no perdre’s del que passi l’endemà de la guerra», sintetitza. «El mercat sempre mira cap endavant».
A més, aconsella al petit inversor amb una fam de risc més gran de prendre posicions al mercat i aprofitar de les caigudes. «Ha d’estar pensant en l’endemà de la guerra. Ha d’aprofitar els dies de baixades el més possible.Totes les persones amb un perfil de risc relativament alt haurien de tenir una posició significativa al mercat. D’aquí a dos mesos, podríem no estar parlant d’aquesta guerra, i estar parlant de les sortides a borsa de les grans empreses de la IA».
Manuel Pinto, analista en cap de XTB, coincideix amb Alvargonzález. «La por de quedar-se fora del mercat està portant els inversors a protagonitzar una de les ratxes alcistes més destacades dels últims anys», explica. «Molts inversors es van perdre de les pujades de l’any passat després de l’anomenat Dia de l’Alliberament [el dia dels aranzels] i ara no volen repetir l’error, cosa que ha intensificat el conegut com a ‘TACO Trade’ (Trump Always ChickensOut ), generant un gran interès per qualsevol punt de compra en les recents caigudes».
La por no paga
En un moment quan els mercats es mouen a cop d’un tuit, Nicolás Fernández Picón, director d’anàlisi de renda variable i crèdit de Banc Sabadell, adverteix que l’error més comú de l’inversor ara mateix és operar per por i «deixar-se portar per les emocions». L’analista del Sabadell aconsella a l’inversor retail prendre posicions en renda variable. A la Borsa de Madrid, l’estrateg ha pujat el pes en companyies cícliques que han sigut castigades. «La por és lliure i afecta tota mena d’inversors. La clau és guardar la calma i deixar-se assessorar».
La clau, remarca Valtteri Ahti, estrateg en cap de la gestora nòrdica Evli, és observar les accions que desenvolupen en el pla geopolític. «Per entendre el que volen les dues parts, cal fixar-se en el que fan, no en el que diuen», matisa. «La retòrica de Washington i Teheran és grandiloqüent, però la realitat sobre el terreny és diferent: els bombardejos han cessat, es manté l’alto el foc i les dues parts volen que continuï», conclou. Per això, els analistes coincideixen en una idea clau: iel principal risc per al petit inversor és deixar-se portar per la por en lloc de prendre posicions i mantenir una cartera equilibrada.
Un mercat sense refugis
Per als estrategs, a més, el mercat actual no té els actius ‘refugi’ tradicionals. Fernández Picón afirma que «en un entorn inflacionista com el que deixarà la guerra, l’actiu refugi és la borsa. És l’únic que realment t’ajuda a recuperar aquest increment de costos i d’inflació».
Natalia Aguirre Vergara, directora d’anàlisi i estratègia de Renta4, guarda cautela. «Segons la nostra opinió, els mercats estan sent excessivament optimistes a curt termini, amb unes bosses que han tornat a nivells pre-guerra, i per tant màxims històrics, malgrat que els preus de l’energia segueixen clarament per sobre dels seus nivells preconflicte», afegeix. No obstant, aconsella apostar per sectors més resistents a la geopolítica com la defensa, energia, recursos naturals i infraestructura.
Per a Nicolás López Medina, director d’anàlisi de renda variable de Singular Bank, el nou tauler geopolític ha coronat, no obstant, a nous actius refugis: el petroli i el dòlar. López Medina també aconsella als inversors tornar als actius de risc, després de concloure que les pitjors caigudes estan en el passat. «La nostra opinió és que l’episodi ha quedat enrere i que tornem a un escenari propici per als actius de risc».
L’or perd brillantor
L’amagatall clàssic dels mercats financers —des de la crisi petrolera del 1973, la punxada de la bombolla puntcom, la crisi financera del 2008 o fins i tot després del pànic derivat de la Covid-19 i la guerra a Ucraïna— ha sigut l’ or. En aquesta ocasió, l’or no s’ha comportat d’una forma típica: el metall daurat s’ha deixat prop d’un 9% des de l’esclat de la guerra amb l’Iran. ¿Què diferencia aquest conflicte als altres?
Halpenny explica que aquest comportament poc típic de l’actiu refugi de referència del mercat respon al fet que hi ha un excés de posicionament previ. I aquesta saturació ha impulsat la recollida de beneficis després de l’esclat del conflicte. «Les posicions llargues en or eren una de les operacions més esteses a l’inici del conflicte. Quan això passa, el que solia ser un actiu refugi es converteix en tot el contrari», afegeix.
Les cripto guanyen terreny
Tot i que els refugis clàssics del mercat han perdut terreny, les criptomonedes i altres actius alternatius han guanyat més espai dins de les carteres. Segons Pinto, de XTB, això és especialment el cas per al petit inversor, on la moneda digital de referència s’ha consolidat com una alternativa cada vegada més atractiva dins del sistema financer tradicional «El cripto està guanyant protagonisme com a actiu de risc dins de les carteres minoristes, especialment en un entorn d’elevada liquiditat i fam pel risc», destaca.
Javier Pastor, director de la formació institucional de la plataforma de custòdia de criptomonedes Bit2Me, també ha vist el canvi. «La recerca de preservació de valor s’està desplaçant cap a aquest tipus d’actius. Malgrat ser renda variable i d’implicar risc, estan actuant com a refugi relatiu». Els dos analistes coincideixen que aquest actiu està més protegit de la política monetària, la despesa més gran dels governs i els alts i baixos de les divises.
El petroli no frena els balanços
Els analistes descarten, per ara, el principal risc derivat d’un barril de petroli més car: l’ estagflació. El terme va ser encunyat després de la crisi del petroli de 1973 per definir una inflació persistent que es produeix amb alt atur, i des d’aleshores, els fantasmes de l’estagflació –que va erosionar de forma veloç el consum i va empènyer a l’alça la inflació– ha foragitat els bancs centrals. Segons explica Peter van der Welle, analista de Robeco, l’economia està menys exposada a un xoc comparable amb la dècada de 1970. «Les cadenes de subministrament estan més diversificades i les expectatives d’inflació estan més ben ancorades. Això significa que l’augment dels preus del petroli no es tradueix automàticament en una recessió».
Tot i que l’estrateg reconeix que han elevat el seu escenari pessimista d’estagflació des de l’esclat del conflicte a l’Orient Pròxim, afirma que el seu escenari base per al 2026 és el d’un «canvi sincronitzat». Van der Welle afegeix que, històricament, l’efecte del petroli sobre la inflació subjacent continua sent «limitat», igual com els efectes de segona ronda.
Des de Robeco, el seu escenari base és que els bancs centrals seran més prudents i no es deixaran portar per la por i podrien optar per una estratègia d’esperar i veure. «Això tranquil·litza els inversors en renda variable, ja que els garanteix que la política monetària no es veurà obligada a entrar en un cicle d’enduriment brusc solo per la inflació general», conclou.
Un final incert
El consens no està exempt de matisos. Els analistes apunten que el risc més subestimat seria anticipar un final a les hostilitats exprés sense tenir en compte la seva possible prolongació i els efectes secundaris sobre l’economia. Aquesta visió la comparteix Fernández Picón, del Sabadell, tot i que matisa que, segons la seva opinió, no creu que el mercat s’estigui equivocant. «Podrien estar subestimant la seva durada i el seu impacte en el creixement econòmic i, per tant, en els beneficis empresarials. I podrien estar subestimant els pròxims moviments de tipus: s’estan descomptant pujades, però potser poden quedar curts», conclou.
Des de la gestora nòrdica, Evli, també coincideixen en el mateix. Valtteri Ahti, estrateg en cap d’Evli, adverteix que potser els parquets estan celebrant massa aviat. «Els mercats borsaris estan subestimant el risc d’un conflicte prolongat, però és possible que tinguin raó al pensar que no durarà prou com per causar un mal econòmic important», manifesta.
Estirada del Tresor
Tot i que la majoria dels estrategs consultats per aquest diari coincideixen que els actius més conservadors han perdut atractiu davant l’impuls de la renda variable, Alvargonzález apunta a les lletres del Tresor com una alternativa per a l’inversor més conservador. La renda fixa espanyola ha guanyat més pes entre els inversors particulars en els últims mesos, amb prop de 2.8000 milions d’ euros en peticions no competitives, per als terminis de tres, sis, nou i dotze mesos, segons dades obertes del Tresor Públic. «El més raonable ara mateix és estar en lletres del Tresor o en fons monetaris fins que es desencalli la situació», ha explicat, descartant l’or com a protecció immediata en aquest entorn.
