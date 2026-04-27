Drets laborals

Cal recuperar la pausa del cafè a la feina? Això diu la llei sobre el descans durant la jornada laboral

Patricia Páramo

Hi ha drets laborals que continuen passant desapercebuts per a molts empleats, fins i tot encara que afectin de ple el seu dia a dia. L’horari, els descansos, els torns o el temps mínim entre una jornada i una altra no són simples normes internes de cada empresa, sinó qüestions regulades per la llei. No obstant això, en molts centres de treball hi ha dubtes. Per això, conèixer bé què correspon al treballador és bàsic per evitar abusos i reclamar quan sigui necessari.

Entre aquests drets poc coneguts hi ha tot el que està relacionat amb els descansos dins de la jornada. Hi ha empleats que creuen que qualsevol pausa està pagada, mentre que altres assumeixen que sempre hauran de recuperar aquests minuts abans de sortir. La realitat és més matisada. La legislació espanyola fixa unes regles mínimes, però també deixa marge perquè el conveni col·lectiu o el contracte determinin com s’aplica aquest descans en cada cas.

¿Cal recuperar la pausa del cafè?

L’Estatut dels Treballadors recull que, quan la jornada diària continuada supera les sis hores, hi ha d’haver un descans dins d’aquesta mateixa jornada d’almenys 15 minuts. Es tracta d’una pausa mínima pensada perquè el treballador pugui interrompre durant uns minuts l’activitat, reduir la fatiga i afrontar la resta del dia en millors condicions.

Ara bé, que aquest descans existeixi no significa automàticament que compti com a temps efectiu de treball. Aquest és el punt que genera més confusió. La norma deixa clar que serà el conveni col·lectiu o, si no n’hi ha, el contracte de treball, el que determini si aquests minuts es consideren treballats o si s’han de descomptar del còmput diari. En altres paraules, la pausa per al cafè no sempre s’ha de recuperar, però tampoc es pot afirmar que no es recupera mai. Tot depèn de com estigui regulada a l’empresa. Per això, abans de donar per fet que la pausa està inclosa en la jornada, convé revisar el conveni aplicable i les condicions pactades amb l’empresa.

Prendre un cafè, menjar alguna cosa ràpida o simplement aixecar-se uns minuts del lloc de treball pot semblar una pràctica quotidiana sense més rellevància, però legalment té conseqüències. Si el conveni diu que aquest temps forma part de la jornada, l’empresa no pot exigir al treballador que surti més tard per compensar-lo. Si no el reconeix com a temps efectiu, aquests minuts sí que es poden descomptar.

Descansos

Juntament amb aquesta pausa mínima, l’Estatut també estableix altres límits que serveixen per protegir la salut del treballador. La jornada ordinària no pot superar, amb caràcter general, les nou hores diàries, llevat que hi hagi una distribució diferent pactada en conveni o acord col·lectiu. A més, entre el final d’una jornada i l’inici de la següent han de transcórrer almenys 12 hores de descans. A això s’hi suma el descans setmanal mínim, que permet al treballador desconnectar i recuperar energies.

A la pràctica, la millor manera de saber si la pausa del cafè es recupera és acudir a la lletra petita que molts empleats no consulten fins que sorgeix el conflicte: el conveni col·lectiu i el contracte de treball. Allà hi ha la resposta real, no en el costum de l’oficina ni en el que "sempre s’ha fet". Si un treballador considera que l’empresa està descomptant indegudament aquest descans o, al contrari, l’obliga a compensar-lo sense prou base, pot adreçar-se als representants dels treballadors, al departament de recursos humans o sol·licitar assessorament laboral. Perquè en un assumpte aparentment petit, com aturar-se 15 minuts a mig dia, pot amagar-se un dret que milers de persones exerceixen sense saber exactament com funciona.

Cal recuperar la pausa del cafè a la feina? Això diu la llei sobre el descans durant la jornada laboral

Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la mirada posada a la possible visita del Papa

Jordi Pujol Ferrusola: "Va ser una ordre l’encàrrec de la gestió dels fons d’Andorra"

El metro de Barcelona instal·larà generadors per evitar que una apagada deixi aturats els trens als túnels

La segona edició dels Jocs Florals Poble de Puig-reig reconeix vuit autors

Balanç positiu en la Jornada de Portes Obertes del Campus Universitari d’Igualada-UdL

El tribunal deslliura Jordi Pujol de responsabilitat per la seva fortuna a Andorra després de determinar que no està en condicions de defensar-se

La Policia va detenir 26 fugitius internacionals a Barcelona i 37 a la resta de Catalunya l’any passat

