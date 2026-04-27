L'estratègia de Bassols Energia per frenar l'impacte de la guerra d’Iran: el que has de saber per estalviar a la teva factura de la llum
Com les comercialitzadores d'arrel local com Bassols Energia ofereixen un assessorament real i expertesa per blindar l'economia domèstica de les famílies
L'escenari geopolític global es manté en una situació de gran incertesa des del passat 28 de febrer. La intensificació del conflicte a l'Orient Mitjà, amb atacs creuats entre potències com els Estats Units, l'Iran i Israel, ha posat el focus en l'estret d'Ormuz, un punt geogràfic d'importància vital per on passa el 20% del petroli i gas de tot el món. Per aquest motiu, qualsevol amenaça de bloqueig té un impacte immediat en els mercats energètics mundials. Durant les darreres setmanes, aquesta situació ha provocat un augment del preu dels carburants, dificultant que moltes famílies puguin omplir el dipòsit o escalfar les seves llars.
De fet, els preus dels combustibles fòssils han patit increments de gairebé el 30% en els moments de màxima tensió. Tot i que Espanya no depèn directament dels subministraments que passen per Ormuz, formem part d'un mercat global interconnectat on el preu es fixa segons la oferta i la demanda mundial. Així, malgrat que el subministrament està assegurat, el cost de l'electricitat i dels combustibles pot variar en funció de la producció, el que repercuteix de forma directa sobre el consumidor final. En aquest panorama, esdevé prioritari recuperar el control de la despesa energètica domèstica per protegir les finances familiars, una necessitat que està impulsant tarifes creades per oferir estalvi i estabilitat.
La resposta de comercialitzadores locals com Bassols Energia
Donat aquest context, les comercialitzadores d'arrel local com Bassols Energia assumeixen un paper fonamental. Amb més d'un segle d'història, aquesta entitat ha sabut interpretar la situació a Orient Mitjà per oferir un assessorament real que va més enllà dels contractes elèctrics tradicionals. En períodes de tanta volatilitat, el coneixement és l'eina principal per combatre la incertesa, fomentant solucions perquè cada usuari gestioni el seu propi consum.
L'eix d'aquesta estratègia és l'eina Eco, un assessor virtual que facilita la comprensió de les factures de la llum. En lloc de dades tècniques difícils d’entendre, Eco visualitza el consum de manera molt intuïtiva. L'objectiu final no és només reduir la despesa, sinó aprendre a consumir millor. Conèixer els nostres hàbits és el primer pas per protegir l'economia de la llar, identificant oportunitats d'estalvi que sovint s'ignoren i optimitzant la factura sense perdre benestar.
Eines digitals que faciliten la gestió domèstica
Aquesta plataforma s'organitza en tres eixos per ajudar el consumidor a ser més conscient de la seva despesa:
- Comparativa anual, el que permet observar com influeixen les rutines en el cost mes a mes i detectar consums anòmals.
- El detall del consum per períodes permet saber si s'estan utilitzant realment les hores més econòmiques de la tarifa contractada.
- El sistema pot definir un perfil econòmic personalitzat basat en el consum real de l'habitatge. Amb aquesta informació, prendre decisions com canviar un electrodomèstic o ajustar la potència contractada esdevé una elecció financera fonamentada i no una simple intuïció.
El vehicle elèctric com a refugi econòmic
Mentre el preu de la llum busca estabilitzar-se, el transport és el sector que pateix l'impacte més directe. El preu de la benzina ha pujat de forma constant per sobre dels 1,56 euros, però el dièsel és el més afectat i el més utilitzat, amb increments que han portat el litre gairebé als 2 euros. Davant d'aquest xoc energètic, considerat un dels més rellevants de la història segons l'Agència Internacional de l'Energia, la mobilitat s'està transformant ràpidament cap a millor. Els canvis dels nostres hàbits de consum ens poden ajudar a estalviar d’alguna manera.
La venda de vehicles electrificats va créixer un 62,5% al març, segons dades d’ANFAC. El preu de l’electricitat és molt menys volàtil que el del petroli, donada la baixa dependència. Per aquesta raó, l'estalvi per quilòmetre és superior a llarg termini. Això demostra que, els conductors busquen, principalment, estabilitat econòmica. Per als qui fan el pas, Bassols Energia ha creat una tarifa específica que facilita tota la transició cap al cotxe elèctric: el Pla Mobilitat.
Un futur econòmic sota control i sostenible
Aquesta proposta ofereix energia 100% verda, amb zero emissions del CO2 i carregant el vehicle des de casa. D’aquesta manera, pots carregar el vehicle durant les hores més econòmiques, que son per la nit,. D’aquesta manera, permet estalviar des de la primera càrrega i evita dependre de les variacions de preu a les benzineres. A més, Bassols Energia ofereix una tarifa molt competitiva, que permet pagar 2€ els 100 kms. Una aposta que permet que no hagis de dependre de les fluctuacions de les benzineres, a més d’aprofitar la comoditat que suposa carregar el cotxe des de casa.
Ens trobem en un moment històric on la inestabilitat geopolítica ens obliga a ser més previsors. Cada decisió sobre com consumim energia és clau per guanyar sobirania sobre les nostres despeses. Empreses amb fort arrelament local com Bassols Energia demostren que la millor defensa davant els conflictes globals és una gestió de l'energia intel·ligent, propera i humana.
