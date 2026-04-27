El president d’Adif admet el problema “seriós i sistèmic” de Rodalies: "Avui per avui no es pot invertir més a Catalunya”
Eduard Pujol i Sara Bailac li retreuen “deixadesa” en les inversions de l’Estat
ACN
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha admès aquest dilluns que els usuaris de Rodalies tenen motius per estar enfadats i que el servei pateix un dèficit de “reputació, confiança i fiabilitat” a Catalunya, fruit d’un problema “sistèmic” i “seriós” de desinversió. En tot cas, ha assegurat que el seu equip està fent “tot el possible a tots els nivells” per revertir la situació. “Avui per avui no es pot invertir més a Catalunya”, ha afirmat durant una compareixença a la Comissió de Transports del Senat, en què també ha sostingut que —contràriament al que es va dir en un primer moment— el túnel de Gelida que va provocar l’accident rebia inspeccions per partida doble: tant d’Adif com de Carreteres.
De la Peña ha afegit que l’aturada total del servei el gener del 2026 va ser fruit de “fets sobrevinguts” i ha retret a l’independentisme que Adif i Renfe no puguin cobrir les places de feina que creen a Catalunya. “Tenim un problema de mobilitat del personal, i la majoria de les places que traiem no es cobreixen perquè no volen treballar-hi, ja que l’Estat està estigmatitzat”, ha dit.
Ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes del portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, que li ha retret la “deixadesa” de l’executiu espanyol i el fet que només s’executin tres de cada deu euros pressupostats. “El 2021, l’execució es va quedar en un 19,3%”, ha recordat Pujol.
En aquest marc, Pujol ha afegit que tot plegat és “un gran fracàs de l’Estat a Catalunya”. “Si estiguéssim parlant del seu automòbil particular i li donés problemes sis de cada deu dies, no tornaria a comprar la mateixa marca”.
La portaveu d’ERC al Senat, Sara Bailac, ha recordat al president d’Adif que la manca d’actuació continuada a Catalunya té un cost elevat per a la població, i li ha retret que fins ara no publiqués l’estat diari de la xarxa, amb les incidències, les limitacions temporals de velocitat i les aturades de servei.
