Catalunya supera el 10% d’aturats per primer cop en tres anys i assoleix un total de 435.600 persones sense feina.
El total de desocupats s’eleva un 24% en un sol trimestre, assolint un ritme d’augment que no es veia des del 2009
Aina Martí (ACN)
Catalunya supera el 10% d’aturats per primer cop en tres anys i assoleix un total de 435.600 persones sense feina, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En total, Catalunya ha començat l’any un 24% més d’aturats que el trimestre anterior i un 15,7% més que l’any passat. Són d’increments que no es veien des del 2009, en el primer cas, i des del 2021 en el segon. La taxa d’atur ha crescut 1,88 punts amb relació al trimestre anterior i s’ha tornat a situar en el doble dígit després d’onze trimestres. L’indicador se situa 1,21 punts per sobre de la dada de fa un any (8,91%).
L’estadística mostra un augment trimestral de prop de 2 punts, l’increment més pronunciat en un primer trimestre des del 2009. La taxa de desocupació no s’havia situat per sobre del 10% des del primer trimestre del 2023. L’indicador arrossegava dos mesos pla amb increments molt lleugers que no superaven la dècima i ha experimentat un canvi de tendència en aquest primer trimestre del 2026.
La taxa d’atur ha crescut interanualment més entre els homes, que han incrementat l’indicador de desocupació en 1,75 punts, mentre que l’augment del de les dones ha sigut del 0,63%. En la comparativa amb el darrer trimestre, però, les treballadores en surten més mal parades amb una alça del 2,51% de l’atur, més del doble de l’augment d’1,33 punts dels seus companys homes.
En total, la taxa d’atur s’ha mantingut per sota del 10% entre els homes amb un 9,52%. Entre les dones, la desocupació s’ha elevat fins al 10,79%, amb una bretxa de més d’1,2 punts entre tots dos sexes. En tots dos casos, és la dada més alta en un primer trimestre en els últims dos anys.
Per edats, l’increment respecte al primer trimestre del 2025 s’ha notat especialment en la franja central d’entre 25 a 54 anys, que han passat del 8,11% al 9,78%. En canvi, s’ha reduït la taxa d’atur juvenil, que ha passat del 20,44% al 19,31% en un any. En la comparativa trimestral, però, la desocupació entre els menors de 25 anys sí que ha crescut, ja que a finals del 2025 se situava en el 16,9%.
Els aturats han notat un increment destacat amb 84.400 desocupats més que el trimestre anterior, un increment del 24,03%. Es tracta d’unes magnituds que no es veien des del 2009, quan hi va haver un augment del 37,78%. De la mateixa manera, l’increment també ha sigut destacat en els últims dotze mesos, amb 59.200 aturats més, un 15,73%. En aquest cas, el percentatge d’increment és el més alt des del primer trimestre del 2021, quan es va registrar un augment de l’atur del 25%.
L’únic sector que ha experimentat un descens dels aturats és la construcció amb una caiguda del 25,14% respecte al primer trimestre del 2025. L’agricultura és el que més ha incrementat el total de desocupats amb un 176% més. També registra un augment destacat la indústria (+77,8%) i els serveis (+22,07%). En comparació amb el trimestre anterior, el sector que més incrementa l’atur és l’agricultura (+81,4%).
D’altra banda, l’ocupació s’ha reduït un 1,18% en comparació amb el període entre octubre i desembre, més del doble que l’any anterior (-0,16%) amb 46.200 feines menys.
En el període entre gener i març, doncs, la dada total d’afiliats a la Seguretat Social ha baixat dels 3,9 milions per primer cop en tres trimestres i ha començat l’exercici amb 3.867.000 treballadors. Malgrat tot, la dada continua sent de rècord i se situa en màxims per un primer trimestre de la sèrie històrica, que es remunta al 2002.
En la comparativa anual, sí que hi ha hagut creixement de l’ocupació, amb 17.000 feines més, un 0,44% d’increment respecte al primer trimestre del 2024. Tot i que es manté el creixement interanual, es tracta de l’increment més moderat en un primer trimestre des del 2021, any fortament marcat per les restriccions per la pandèmia de la covid.
Per sectors, l’ocupació s’ha ressentit especialment al sector serveis, on s’ha reduït un 3,12% en comparació amb el trimestre anterior, marcat per les contractacions de la temporada de Nadal. La reducció també s’ha notat en comparació amb el gener-març del 2025, amb un 3,05% menys d’ocupats en el sector serveis, el que dona feina a més persones a Catalunya de llarg amb 2,85 milions d’ocupats.
Pel que fa a la durada dels contractes, la taxa de temporalitat s’ha situat en l’11,6%, experimentant una reducció de més de dos punts respecte al primer trimestre del 2025. En total, a Catalunya hi havia 384.100 assalariats amb contracte temporal entre gener i març d’aquest any.
