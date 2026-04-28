El nou paradigma de l’ocupació
Un estudi del Deutsche Bank afirma que el títol universitari “ja no és garantia d’èxit laboral” després de la irrupció de la IA
L’exhaustiu informe de l’entitat alemanya revela que l’exigència d’IA s’ha disparat en les ofertes de feina, mentre creix la vulnerabilitat dels joves graduats
Marcos Rodríguez
El mercat de treball ja no tornarà a ser el mateix després de la irrupció definitiva de la intel·ligència artificial generativa. Un informe recent de Deutsche Bank adverteix que la IA ha deixat de ser una habilitat complementària per convertir-se en un requisit excloent en els sectors més dinàmics de l’economia. Aquesta transformació està generant una paradoxa preocupant. I és que, malgrat la formació superior, els joves graduats s’enfronten a nivells de subocupació (feines que no requereixen el seu nivell de qualificació) no vistos en anys.
El “filtre IA” s’imposa en les ofertes de feina
La velocitat amb què les empreses han integrat la IA en els seus processos de selecció és vertical. Segons les dades dels Estats Units analitzades per l’entitat, gairebé la meitat de les vacants (44,9%) en sectors de Dades i Analítica ja exigeixen explícitament coneixements d’IA en les seves descripcions de lloc.
Aquesta tendència no és exclusiva dels perfils purament tècnics. L’informe destaca que el Desenvolupament de Software frega el 40% d’exigència, però àrees com el Màrqueting (14,9%), les Finances (10,1%) i fins i tot el sector Legal (8,3%) estan registrant creixements accelerats en la demanda d’aquestes competències. A Europa, països com França, Alemanya i Itàlia ja mostren una corba ascendent similar a la nord-americana.
Més títols, menys diferenciació
L’anàlisi de Deutsche Bank posa el focus en un fenomen que hauria d’encendre les alarmes de les polítiques educatives: la infrautilització del talent jove. Tot i que l’atur general es manté baix (així i tot, Espanya lidera el rànquing d’atur juvenil), la taxa d’atur als EUA per a treballadors d’entre 16 i 24 anys amb títol universitari es mostra elevada en comparació amb la seva sèrie històrica.
Actualment, els graduats recents estan patint una taxa de subocupació que se situa a prop dels seus màxims dels darrers anys. Això suggereix que, si bé la IA no està destruint ocupació de manera massiva —els indicadors d’acomiadaments i sol·licituds de subsidi continuen sent baixos—, sí que està dificultant l’accés dels joves a llocs que aprofitin la seva formació si no compten amb habilitats tecnològiques afegides.
Fre salarial
Una altra troballa rellevant per a la butxaca del treballador és l’evolució de les nòmines. Tot i que els sectors amb una adopció més gran d’IA solen pagar salaris més alts, són precisament aquests els que estan experimentant una desacceleració més gran en el creixement salarial.
La conclusió per al professional modern és clara: la IA no ve a substituir el treballador, sinó a redefinir el valor del seu coneixement. El títol universitari continua atorgant una prima salarial, però la seva eficàcia com a escut contra la precarietat depèn ara, més que mai, de la capacitat de dominar les noves eines digitals.
