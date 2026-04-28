Pagament flexible
José Ramón, assessor fiscal: "Si no pots pagar la renda en dos terminis, pots demanar ajornar-la fins a 24 mesos"
Aquest és el canvi en presentar la declaració que has de saber per poder dividir el pagament
Laura Morote
La declaració de la Renda no sempre dona un respir al contribuent. Quan el resultat surt a pagar i la quantitat és alta, moltes persones es troben amb un problema immediat: no poden assumir l’import en els dos terminis habituals que ofereix Hisenda. Davant d’aquesta situació, José Ramón, autor de Tu Blog Fiscal, ha explicat a TikTok que existeix una alternativa que pot donar més marge i evitar angoixes en plena campanya fiscal.
Angoixa, desesperació i por. Això és el que poden sentir les persones que comencen a fer números per veure com afrontar el pagament. La fórmula més coneguda és la del fraccionament ordinari, que permet abonar el 60% abans del 30 de juny i el 40% restant fins al 5 de novembre. És una opció habitual, però no sempre suficient per a qui travessa un moment econòmic complicat o ha d’assumir una quantitat superior a la que esperava.
José Ramón aconsella als qui busquen més temps per complir amb Hisenda sense veure’s obligats a pagar-ho tot en aquests dos venciments que demanin un ajornament més llarg des del mateix moment en què es presenta la declaració.
La casella que canvia la manera de pagar la Renda
La clau, segons detalla, és no escollir la via ordinària. En lloc de marcar el pagament fraccionat habitual, el contribuent ha de seleccionar la modalitat "no fraccionat". A partir d’aquí, dins de la forma d’ingrés, cal entrar a "altres modalitats de pagament" i indicar després "reconeixement de deute amb sol·licitud d’ajornament". Aquests tres passos són els que poden obrir la porta a dividir el pagament en un termini més llarg.
Un cop presentada la declaració per aquesta via, el deute es pot repartir en diversos mesos. Segons explica en el seu vídeo, Hisenda sol acceptar sense gaires problemes un fraccionament en 12 pagaments. També es pot sol·licitar un termini de fins a 24 mesos, tot i que en aquest cas l’Agència Tributària no sempre concedeix exactament el que s’ha demanat. És possible, per exemple, que el contribuent demani dos anys i finalment obtingui una autorització per a 18 mesos.
Aquest marge addicional pot resultar important per a moltes famílies. No elimina el deute, però sí que permet repartir l’impacte en quotes més assumibles. Així i tot, l’ajornament té un cost. José Ramón recorda que aquesta fórmula porta associat un interès del 4,06%, per la qual cosa no és una opció gratuïta. Malgrat això, defensa que pot compensar quan l’alternativa és no arribar a temps o assumir un pagament que desajusti completament el pressupost mensual.
No tots els contribuents tenen garantit aquest ajornament. Si existeixen deutes previs amb Hisenda o amb la Seguretat Social, la sol·licitud pot ser rebutjada. Aquest punt obliga a revisar la situació fiscal abans de confiar en aquesta sortida com a solució automàtica.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare