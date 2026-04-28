L’educació financera s’instal·la a les aules d’instituts de Manresa
El programa EFEC ha visitat aquest curs centres com l’institut Lacetània o l’Oms i de Prat per apropar als joves els secrets de les finances
Identificar situacions de risc en la vida, valorar com eliminar-les i minoritzar-ne les conseqüències, entendre què influeix en el preu d’una assegurança, què és la responsabilitat civil obligatòria o què és exactament allò que cobreix una pòlissa són algunes de les qüestions que es van abordar ahir en una sessió del programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) que va tenir lloc a l’institut Lacetània de Manresa. Hi van assistir l’alumnat d’un dels grups de primer del cicle de gestió administrativa, en temps lectiu de l’assignatura d’operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
Les professores del cicle Cristina Coma i Gemma Badia han estat les promotores que la sessió formativa de l’EFEC arribés també aquest any al Lacetània. Es tracta d’un programa creat el 2012 per l’Institut d’Estudis Financers que actualment compta amb 491 centres participants i 24.052 alumnes. Inspirat per l’experiència del projecte europeu EFEP, promogut per la Comissió Europea, l’objectiu de l’EFEC és difondre l’alfabetització financera entre la societat, especialment entre els estudiants de 4t d’ESO, perquè puguin prendre decisions financeres responsables en el futur.
Les sessions, que aquest curs també ha passat per l’Oms i de Prat de Manresa, les imparteixen voluntaris séniors o professionals del sector economicofinancer. Ahir era el manresà Omar Granero, director de la sucursal del Vallès de FIATC Assegurances, el que explicava a l’auditori, format per joves d’entre 16 i 21 anys, alguns dels secrets del complex món del sector de les asseguradores.
Una experiència «positiva»
«Ja fa quatre o cinc anys que faig de voluntari, i per a mi és una experiència molt positiva», explicava Granero un cop acabada la classe, que ahir va ser «especialment dinàmica», amb els joves parant molta atenció a les explicacions del professional i intervenint amb desimboltura durant la sessió. «Hi ha encara molta ignorància sobre les finances», deia Granero, «i per això les sessions han de ser amenes, sense tecnicismes». El programa EFEC aborda altres qüestions, a banda de les assegurances, com l’emprenedoria, les finances o les xarxes socials.
En acabar, quatre de les alumnes, Ona Sadurní, Rosa Maria Nogueira, Núria Montenegro i Érika Suárez, agraïen els continguts apresos durant la sessió. «Avui que pagues per tot i et costa més marxar de casa i trobar feina és bo tenir informació», asseguraven les noies, que insistien que són continguts que s’haurien de compartir ja de manera regular a l’ESO.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare