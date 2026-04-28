ANÀLISI
Les elèctriques i la gran indústria s'uneixen per vigilar els sobrecostos disparats de la llum un any després de l'apagada i senyalen a Red Eléctrica
Patronals de comercialitzadores d’electricitat i de grups industrials creen l’Observatori del Cost dels Serveis d’Operació i demanen més controls.
A l’abril, els consumidors paguen 23,58 euros per MWh addicionals
David Page
Les elèctriques i la gran indústria sumen forces per denunciar la gran pujada dels "sobrecostos invisibles" del sistema elèctric, fruit dels ajustaments que fa Red Eléctrica de España (REE) per evitar desquadraments entre oferta i demanda d’energia i que ara s’estan executant de manera especial i reforçada per evitar una altra apagada.
Les patronals de les grans elèctriques Aelec (que agrupa Endesa, Iberdrola i EDP), de les comercialitzadores de llum independents (ACIE i Acenel), de la gran indústria electrointensiva AEGE, l’Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola i la confederació de consumidors Consums s’han unit per crear l’‘Observatori del Cost dels Serveis d’Operació’ per vigilar la tasca de Red Eléctrica de España (REE) i donar transparència a una tasca que està provocant que el preu del rebut de la llum pugi l’últim any, mentre que el cost només de l’electricitat al mercat majorista continua baix.
Elèctriques i gran indústria alerten que els costos dels ajustos arriben als 1.800 milions d’euros només des de començament d’any, i que han superat els 320 milions només en les primeres tres setmanes d’abril (de l’1 al 23 d’aquest mes), segons es recull en el primer informe de l’Observatori. Des de començament d’abril els consumidors estan pagant 23,58 euros per megawatt hora (MWh) addicionals per l’energia elèctrica. "En molts dies, aquests costos són fins i tot més alts que el mateix preu majorista de l’electricitat", alerten. Un cost disparat que afecta tant les llars com empreses, però que en el cas de grans consumidors de llum industrials poden suposar fins a un 25% de la seva factura elèctrica.
Els costos associats a l’operació del sistema elèctric han experimentat un increment significatiu en els últims mesos. Una pujada que es veu agreujada especialment per la manera d’‘operació reforçada’ que està executant Red Eléctrica des de fa un any per reduir el risc d’una nova apagada. Un ‘escut antiapagón’ que s’executa mitjançant un ús més gran de les centrals de gas i una reducció de les renovables, cosa que suposa un encariment. Red Eléctrica insisteix que des de l’apagada el cost d’aquesta operació reforçada ha sigut de només 666 milions d’euros, menys d’un 3% de tots els costos del sistema.
Senyal "distorsionat"
"Després de l’apagada del 28 d’abril, l’ús d’aquest mecanisme s’ha intensificat de forma notable, provocant un augment substancial dels costos que suporten llars i empreses. Tot això es tradueix en un senyal de preus distorsionada, que encareix el subministrament elèctric i redueix la competitivitat de l’economia", remarquen les associacions empresarials. "Per tot això, es considera urgent adoptar mesures que corregeixin aquestes distorsions". Les elèctriques i els grups industrials demanen més "transparència" en els costos del sistema amb la publicació periòdica d’un desglossament de tots els costos. En paral·lel, les patronals reclamen "solucions regulatòries".
