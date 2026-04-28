El nombre d'accidents laborals a les comarques interiors s'ha reduït el 5,7% fins al març
Només a la Cerdanya s’ha experimentat un increment de la sinistralitat en un any
Al conjunt de les comarques centrals s’han registrat entre els mesos de gener i març d’enguany un total de 1.303 accidents laborals, el 5,7% menys que en el mateix període de l’any passat, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Amb tot, la retallada més destacada d’un any a l’altre ha estat en la gravetat de la sinistralitat, ja que dels quatre accidents mortals del primer trimestre del 2025 (un al Berguedà al gener, i un al Bages, Anoia i Moianès, al febrer) s’ha passat a l’únic mort que s’ha hagut de lamentar aquest inici d’any a la Catalunya central (al Berguedà, el passat mes de març).
Quant als accidents greus, tant al primer trimestre de l’any passat com aquest se n’han registrat 9.
Per comarques, el descens més acusat en el total d’accidents laborals ha estat al Lluçanès, on s’ha passat dels 28 del primer trimestre del 2025 als 16 d’aquest 2026. Això suposa una rebaixa de la sinistralitat del 42,9% en un any. També va experimentar un descens destacat el Moianès, del -15%, en passar de 40 a 34. A l’Anoia, el descens ha estat del 6,94% (de 399 a 322), i al Berguedà, del 6,82% (de 132 a 123). A l’Alt Urgell, el descens ha estat del 5,66% (de 53 a 50). Per volum, el més elevat ha estat a la comarca més poblada del territori, el Bages, on la rebaixa de la sinistralitat ha estat del 3,85%, en registrar-se enguany un total de 650 accidents laborals, mentre que l’any passat en el primer trimestre se’n van experimentar 676.
Al Solsonès es van registrar els mateixos 35 accidents que un any abans (i tots van ser lleus), mentre que a la Cerdanya el nombre va augmentar un lleuger 1,39%, en passar de 72 a 73 incidents (també tots de caràcter lleu).
Dels nou accidents greus registrats al territori els tres primers mesos de l’any, quatre van tenir lloc a la comarca del Bages, quatre a l’Anoia i un a l’Alt Urgell.
Creix la mortalitat a Catalunya
Les bones dades al territori central contrasten amb l’increment generalitzat al conjunt català, del 0,65% en el mateix període, el que suposa un total de 23.292 incidents. D’aquests, 25 van ser mortals, i 144 greus. (+31,6%) i 9 ho van fer anant o tornant de la feina (+800%). Això suposa un increment de la mortalitat del 31,6%, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Al conjunt del país, entre els mesos de gener i març d’enguany els accidents lleus amb baixa en jornada laboral es van mantenir estables amb 23.123 registres (+0,56%, en relació al mateix període de l’any passat). En canvi, els sinistres greus van créixer fins als 144 casos (+11,63%) i també els accidents relacionats amb el trànsit, amb 843 registres (+9,48%). n
