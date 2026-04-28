PP, Vox i Junts fan decaure el decret del govern espanyol que permetia la pròrroga dels lloguers
Rufián treu un bitllet de 50 euros i afirma que és “la bandera” dels de Carles Puigdemont
Miquel Vera Ligero (ACN)
Els vots en contra del PP, Vox i Junts han fet decaure el decret llei d’habitatge que va aprovar el govern espanyol fa un mes i que permetia fer una pròrroga dels contractes de lloguer. La mesura -defensada al Congrés pel ministre de Sumar Pablo Bustinduy en un debat en què no hi havia la titular d’Habitatge, Isabel Rodríguez, que era al Senat- ha rebut 166 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC i Bildu), 177 en contra i 5 abstencions del PNB. Durant el ple, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha tret un bitllet de 50 euros i ha dit que els diners són “la bandera” de Junts. Per la seva banda, Sumar ha criticat que els socialistes no s’impliquessin en la negociació de la pròrroga, aprovada per fer front als efectes econòmics de la guerra a l’Iran.
Tal com ha avisat Bustinduy, la votació de la pròrroga no era “una batalleta més” entre partits que fan “càlculs electorals”, sinó que marca “la diferència” per a moltes persones que veuran com poden seguir a casa seva. “Des de la publicació (del decret de pròrroga de lloguer) hi ha hagut una allau de peticions d’informació i assessorament per exercir aquest dret”, ha apuntat, tot assegurant que gràcies a aquesta eina molts llogaters han negociat “amb una posició de força” l’actualització dels seus contractes. “No està escrit enlloc que ser llogater impliqui viure al caprici de les decisions de bancs i fons financers”, ha lamentat.
Des del govern espanyol denuncien que s’està produint una “concentració” de l’estructura de la propietat fins al punt que 7 de cada 10 habitatges estan en mans de “multiarrendadors” i empreses. “Només 13 grans empreses i fons gestionen més de 100.000 habitatges”, ha avisat el ministre en un debat en què ha demanat “no resignar-se”. “El mercat de l’habitatge se’l reparteixen un grapat d’agents financers que l’usen com una aspiradora per extreure rendes de les famílies treballadores. No són jubilats que complementen la pensió o els que han heretat els que apugen els lloguers un 50% i, si no, al carrer”, ha assegurat.
Junts hi veu una “operació de propaganda”
Per part de Junts, la diputada Marta Madrenas ha denunciat que el govern de Pedro Sánchez no hagi fet cas de les objeccions “tècniques i de fons” que havien plantejat. “Han decidit ignorar-les i ens porten el mateix decret de nou, sense fer la feina tot i saber que no el podíem avalar així”, ha criticat. D’altra banda, ha denunciat que la proposta del govern espanyol és una “operació de propaganda molt defectuosa jurídicament”. “Hi ha una al·lèrgia sistemàtica als propietaris”, ha manifestat. Els darrers dies, Junts s’havia obert a debatre la mesura si s’incorporaven propostes com una desgravació a les hipoteques i els lloguers, opció que Bustinduy es va obrir a acceptar.
ERC ensenya un bitllet de 50 euros
Al torn d’intervenció del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, s’ha tret un bitllet de 50 euros de l’americana i ha assegurat que “la bandera” de Junts són els diners. “La que comparteixen amb PP i Vox”, ha assegurat el republicà, tot mostrant un bitllet que ha deixat sobre la tribuna durant el seu torn de paraula. “PP i Vox són això, ‘prioritat nacional’ fins que arriba un gran tenidor rus o qatarí amb 50 habitatges per fotre el nacional”, ha exposat en un discurs en què ha dit que el decret no parla d’expropiacions o desprotecció dels petits propietaris. Segons Rufián, els diputats de Junts “no obeeixen a la seva gent, sinó als seus interessos particulars”.
“Demano al PSOE que això es torni a aprovar (el decret) una vegada i una altra fins que es cansin o fins que la gent els passi per sobre”, ha exposat en un debat en què ha repetit dues vegades els noms dels diputats de Junts al Congrés que, a parer seu, són “els responsables” que 3 milions de persones visquin “una mica més ansioses” des d’avui. “El motiu? Declaració de béns”, ha conclòs.
El PP diu que el govern és “un circ”
Des del PP, el diputat Daniel Pérez ha destacat l’absència de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, durant la jornada en què s’ha debatut el decret de pròrroga dels lloguers. “Siguin honestos, debatem això perquè Pedro Sánchez havia de cedir per mantenir-se al poder, i la ministra els ha deixat sols. Ni ella recolza això”, ha asseverat, tot rememorant els xocs entre socis de govern arran d’aquesta proposta. “És un circ”, ha ressaltat, tot criticant el contingut i els efectes de les mesures d’habitatge de l’executiu. “A més intervenció, menys habitatge”, ha resumit.
Des de Vox, per la seva banda, el diputat Carlos H. Quero ha afirmat que la política no es mesura “per les seves bones intencions”, sinó “pels resultats”. “Volen ajudar de debò les persones que encaren pujades dràstiques del lloguer? No ho sembla, perquè porten 7 anys legislant per perjudicar-los i enviar-los als pisos compartits”, ha reblat, tot demanant més construcció, “tancant les fronteres” i “limitant la demanda”.
PSOE creu que PP i Vox han de disculpar-se
El diputat del PSOE Ignasi Conesa ha ressaltat que no caldria aplicar un decret com el que ha decaigut aquest dimarts si no hi hagués una guerra a l’Orient Mitjà o s’estigués aplicant la llei d’habitatge a totes les comunitats de l’Estat. “Haurien de pujar a la tribuna i demanar perdó per votar en contra d’un decret que ajudaria les famílies i per tractar els vulnerables com si fossin delinqüents”, ha asseverat, dirigint-se al PP. “Molta prioritat nacional, però si fan fora un espanyol de casa, visca l’especulador”, ha afegit, parlant a la bancada de Vox.
Sumar critica el PSOE
Des de Sumar, el diputat Gerardo Pisarello ha asseverat que no han vist el PSOE “suficientment implicat” en la negociació de la reforma. “Portem mesos dient-li a la ministra, que avui no és aquí, que mentre no hi hagi un parc públic robust no es pot deixar d’intervenir el mercat”, ha denunciat. “L’absència de la ministra del PSOE en aquest tema mostra que el seu ministeri ha fet poc i tard”, ha avisat abans de recordar les polítiques d’intervenció aplicades en ciutats com Nova York.
