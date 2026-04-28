Setze hores a les fosques
Així va tornar la llum a Espanya després de la gran apagada
El procés de reposició del sistema elèctric no va ser perfecte. Red Eléctrica havia calculat que es necessitarien entre 6 i 10 hores. Finalment en van ser més, però els treballs van ser un èxit. Alguns dels encarregats de recuperar el subministrament relaten aquell dia intens i històric.
Euskadi va ser la primera comunitat on va començar a arribar el subministrament després de l’apagada
Salvador Lachica
Primer van ser murmuris; després, desconcert. Els treballadors d’una de les desenes de centres de control que hi ha a Espanya no es van quedar sense llum el 28 d’abril del 2025, com sí que va passar a la resta del país, perquè comptaven amb els seus propis generadors. No obstant, les pantalles que supervisen en temps real les seves centrals de generació es van omplir de zeros vermells: alguna cosa no funcionava. Al principi, van pensar que era una fallada informàtica, però la confirmació va arribar gairebé immediatament a través de missatges d’alerta de Red Eléctrica d’Espanya: era una apagada d’abast nacional.
Així ho relaten alguns dels encarregats d’aixecar el sistema i tornar l’electricitat al país a EL PERIÓDICO, conscients que van viure un moment històric des del seu lloc de treball, al qual molts van haver d’anar caminant, amb bicicleta o, fins i tot, escortats per la policia. Reposar el subministrament d’electricitat no passa per encendre i apagar interruptors, sinó que es tracta d’un procés complex que afecta milers d’instal·lacions i el desenvolupament del qual ha de ser ordenat i controlat perquè una fallada en una zona es pot propagar com un efecte dòmino per tota la xarxa.
Aquell dia hi havia un únic director d’orquestra: Red Eléctrica, encarregada de donar indicacions a les elèctriques. I la partitura era de sobres coneguda per tots els participants: els plans de reposició. Però això no eliminava la dificultat a la qual havien de fer front: iniciar el sistema des de zero, cosa que requeria una precisió mil·limètrica per mantenir en cada instant un equilibri perfecte entre generació i demanda. "Fem proves i simulacres d’incidents, inclòs el d’un zero nacional, tot i que la realitat sempre supera qualsevol assaig previ", reconeix un dels encarregats d’encendre la llum aquell 28 d’abril. I així va ser.
La reposició va començar oficialment 11 minuts després de la gran apagada, quan a les 12.44 la subestació d’Hernani va rebre tensió des de la interconnexió amb França i 23 minuts després el subministrament elèctric va començar a arribar al País Basc, la primera comunitat a recuperar el subministrament. Els primers consumidors que van rebre electricitat des de la xarxa nacional van sumar 31 megawatts (MW), cosa que equivaldria al consum simultani d’entre 6.000 i 10.000 llars, si es té en compte que una llar mitjana consumeix entre tres i cinc quilowatts. Al País Basc el van seguir àrees de Catalunya i Andalusia tan sols una hora després de l’apagada.
Els plans de reposició preveuen, d’una banda, utilitzar les fonts de tensió disponibles després de l’incident. En aquest cas, les interconnexions amb França i el Marroc, cosa que explica que el que primer s’energitzés fossin les zones limítrofes. I, d’altra banda, les centrals hidràuliques amb capacitat d’arrencada autònoma, denominades centrals black-start, que no necessiten energia per funcionar perquè, a l’obrir comportes, l’aigua embassada flueix cap a les turbines i genera electricitat.
Una vegada s’arrenquen les centrals hidràuliques es crea una illa local (una part de la xarxa que opera desconnectada de la resta) i es dona tensió a la xarxa de transport i a altres centrals (cicles combinats i nuclears, que requereixen energia externa per funcionar de manera segura). D’aquesta manera, es reconstrueix l’esquelet del sistema elèctric, per després connectar els consumidors de manera gradual i sempre sota la consigna de Red Eléctrica, encarregada de demanar a les empreses la quantitat de generació i demanda que havien d’anar connectant en cada moment. L’entrada del consum prioritza a la xarxa de transport els grups urbans i la gran indústria, i després, els nuclis rurals. I a la xarxa de distribució, càrregues crítiques, hospitals, aeroports, enllumenat públic, semàfors, telefonia fixa i mòbil, així com Renfe i Adif.
El procés no va ser perfecte. Red Eléctrica havia calculat que es necessitarien entre 6 is i 10 hores per recuperar tot el subministrament, tot i que finalment van ser 16 hores. L’informe del Govern atribueix el retard al fet que en algun cas les centrals black -start no van poder arrencar de manera autònoma i ho van haver de fer amb tensió de les interconnexions.
