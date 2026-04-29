La 26a Nit Empresarial UEA de l'Anoia reivindicarà el paper "essencial" de l’empresa
L'acte, que presidirà Salvador Illa, se celebrarà enguany a la nova seu de Fragrance Science de Castellolí el 21 de maig
El periodista i empresari Tatxo Benet és el convidat especial de la vetllada, que presentarà Xavier Coral
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebrarà el pròxim dijous dia 21 de maig de 2026 a Castellolí, la 26a Nit Empresarial UEA. La gala, que cada any reuneix a més de mig miler d’assistents, és l'espai on la patronal anoienca reconeix el talent, la innovació, la trajectòria i la capacitat emprenedora de les empreses de la comarca. Aquesta edició la nit estarà presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
En aquesta 26a edició, "el paper central de l’empresa com a motor de progrés, cohesió i oportunitats per al territori" serà el tema de la trobada. I el lema: Fem Empresa. "L’empresa no és només una estructura econòmica, sinó una acció, una actitud i un compromís amb el territori”, ha destacat el president de la UEA, Joan Mateu, durant la presentació, aquest dimecres, de la trobada empresarial.
Segons Mateu, "cada lloc de treball, cada projecte i cada oportunitat existeixen perquè hi ha persones que decideixen emprendre, assumir riscos i invertir. Fem Empresa és reconèixer aquesta determinació que sosté el progrés col·lectiu. Volem reivindicar el lideratge, la responsabilitat i la contribució social de les persones que fan empresa i que sostenen el teixit productiu del país, i resumeix tot allò que la Nit Empresarial UEA vol celebrar, defensar i projectar: que l’empresa és essencial per construir futur. És un motor real d’ocupació, talent i riquesa, i volem reconèixer l’esforç empresarial”.
La Nit Empresarial UEA se celebrarà enguany en un escenari especialment significatiu: la nova seu de Fragrance Science al polígon Cal Parera de Castellolí, que esgota així tot el seu sòl disponible. Fragance Science és una empresa de referència en l’àmbit europeu que ha decidit instal·lar-se a l’Anoia i que vol ser un motor de generació de llocs de treball i d’activitat econòmica per al territori. La celebració en aquest espai simbolitza, segons la patronal, "el compromís amb el creixement, la innovació i la capacitat d’atracció empresarial de la comarca".
Fundada l’any 2004, Fragrance Science és una empresa especialitzada en la creació, desenvolupament i fabricació de fragàncies per a perfumeria fina, perfumeria industrial i de productes per la cura personal. L’empresa ha experimentat un creixement sostingut que l’ha posicionat com un dels referents del sector, especialment als mercats d’Àfrica i l’Orient Mitjà, on avui és una de les companyies líders.
Actualment, Fragrance Science disposa d’un equip de 200 treballadors. La inauguració de les noves instal·lacions a Castellolí, de 23.000 metres quadrats, vol representar un pas endavant decisiu en la trajectòria de la companyia, ja que és una de les fàbriques de perfums més grans d’Europa, equipada amb tecnologia d’última generació i dissenyada per optimitzar processos, ampliar la capacitat productiva i reforçar el compromís amb la innovació i la qualitat.
Darrere d’aquest projecte hi ha la figura de Toni Cabal, CEO i fundador de Fragrance Science. Paral·lelament, Cabal també impulsa la seva pròpia firma de perfumeria niche sota el seu nom de Toni Cabal Perfums, una marca que, amb presència a les perfumeries més exclusives d’Europa i de l’Orient Mitjà, s’ha consolidat com una firma de referència dins el segment niche.
Segons el president de la patronal, "en aquesta edició, el missatge Fem Empresa pren especial rellevància per l’arribada d’una nova empresa de referència europea en el seu sector, amb projecció internacional i un impacte significatiu en ocupació i dinamització econòmica. Volem evidenciar que a l’Anoia hi ha un teixit empresarial molt potent, divers i multisectorial. I que, també, és un bon lloc per venir".
Tatxo Benet, convidat especial
L’acte comptarà com a convidat especial amb Tatxo Benet, que serà entrevistat per remarcar la figura de l’empresari i el paper transformador de l’empresa. Benet, periodista i empresari lleidatà, és president de la Fundació FemCAT i un dels cofundadors del Grup Mediapro, on ha exercit durant més de tres dècades com a president i conseller delegat. La nit serà presentada pel periodista de TV3 Xavier Coral Trullàs. Nascut a Terrassa el 1971, va iniciar la seva carrera a Televisió de Terrassa abans d’incorporar-se a TV3 el 1997. Ha presentat diverses edicions del Telenotícies, principalment l’edició del migdia, i el programa d’anàlisi Àgora (2007-2009). Entre 2009 i 2015 va conduir el magazín Divendres amb Espartac Peran. Posteriorment, va ser corresponsal a Brussel·les (2016-2020). En l’actualitat és presentador del Telenotícies Migdia de 3CatInfo.
Premis UEA 2026
Com cada any, durant la nit es lliuraran els Premis UEA. La Junta Directiva ha proposat 3 empreses finalistes per cadascuna de les quatre categories dels guardons. Així, les empreses finalistes a la Trajectòria Empresarial són Funosa, Planell S.A. i Predecat; les finalistes a l’Empresa Innovadora, Espais Anna Marsal, Noufil i Rice Corn Nuts; les finalistes a la Capacitat Emprenedora, Ecopime Projects, Almazan Roig i Rosich Jewels; i les finalistes al Compromís Sociali Mediambiental, Schneider Electric, Leather Química i Abzac Ibérica. Fins al divendres 8 de maig, els socis de la Unió Empresarial de l’Anoia podran votar a les empreses mitjançant aquest enllaç
En el transcurs de la festa també es farà un reconeixement especial a més d’una quinzena d’empreses que aquest 2026 celebren aniversaris destacats –algunes de fins a 190 anys d’activitat–.
Inscripcions obertes
La 26a Nit Empresarial UEA començarà a les 19 h, on les persones assistents podran gaudir d’un aperitiu a peu dret fins que comenci la gala pròpiament dita. El preu per als socis de la UEA és de 100 euros, i de 130 euros per als no socis. El preu inclou l’accés a l’esdeveniment, el sopar i la copa chill-out final. La data límit d’inscripció al sopar finalitza el proper divendres 15 de maig. Per confirmar l'assistència es pot fer a través de l'enllaç Inscripcions aquí / www.uea.cat.
La 26a Nit Empresarial UEA, recorda la patronal, és possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; amb el patrocini de Fragrance Science, MGC Mútua, Volvo Motorcat Premium , GCT Plus, Schneider Electric, Caixabank, Comercial Godó, Rivisa, Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Innovapack, Àuria, Kini MotorPark, Oficina Semat Data, Funosa, Aigua de Rigat, Conre, Universitat de Lleida / Consell Social, Autobomba, Dorsan, Labin, Tecnodemo Ibérica, Bernadet Logistics, Practics BS, Poch & Abogados Asociados, Sai Computers, ELM, Onilsa, Engind, Eurochem Specialized Solutions, TG Direxis, Papers Catalunya Centre de Gestió Mediambiental, Atlantic Devices, Quality & Methode, Curtidos Badia, Incasòl, Oreka IT, Cal Blay i RS Audiovisuals; i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellolí, Via Empresa, Canal Taronja i La Veu de l’Anoia.
