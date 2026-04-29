La 9a Fira de l'Ocupació del Bages aplega fins al migdia més de 300 visitants
El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa ha estat fins a aquest migdia un bullir de gent. Més de tres-centes persones, la majoria joves, han passat per la novena edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, un trobada que aplega empreses i cercadors de feina o d'experiència en la recerca de feina i que s'inclou en la Setmana de l’Ocupació del Bages, organitzada per l’Ajuntament de Manresa a través de ProManresa. L'esdeveniment, que també forma part de les accions que impulsa la Cambra de Comerç de Manresa per fomentar l’ocupació juvenil, demostra que genera interès, tant entre els usuaris com entre els departaments de recursos humans que, amb més o menys fortuna depenent de l'edició, troben en la fira un excel·lent calador per fer bossa de currículums per quan hi ha necessitats.
Un total de 28 empreses estan presents en aquesta edició de la fira, vint i quatre de les quals ja hi tenen experiència: Sant Andreu Salut, Ausa, Gremi d’Instal·ladors del Bages-Berguedà, Oliva Torras, Avinent Group, Montana Colors, Construccions 360+, Casa Mas, Masats, Fundació Althaia, Grup Llobet, Carrefour, Larsa–Montserrat, Deporvillage, Eurecat, Fundació Ampans, Thor Especialidades, Remosa, Vanderlande, Cots i Claret, Grup Vilà Vila, Viscola, CAE i Aigües de Manresa. A aquestes enguany s'afegeixen Stremly, Constructora del Cardoner, Sosa Ingredients i Muntatges Industrials Puig-Reig, la primera empresa de fora del Bages que ha participat a la fira.
Justament aquesta última s'instal·lava avui al Museu de l'Aigua i del Tèxtil per trobar com a mínim quatre operaris, especialistes en electromecànica, elèctrica, mecànica i soldadura TIG. "Sabem que són dels perfils més buscats", explicava Laia Torner, responsable de Recursos Humans de la companyia puig-regenca. A les 11 del matí només havien rebut tres currículums, i de persones massa joves per als requeriments de l'empresa, però valoraven satisfactòriament l'experiència, que els havia de permetre trobar treballadors per donar servei als seus clients, molts dels quals són bagencs.
Oliva Torras, una empresa amb cinc anys de recorregut a la fira manresana, també hi busca perfils especialitzats en soldadura i en manipulació de xapa. "En les anteriors edicions hi hem acabat contractat de manera molt esporàdica, però s'hi ha de ser perquè és un acte de ciutat", explicava Jordi Catllà, adjunt a la direcció de l'empresa manresana. Catllà lamentava trobar entre els assistents pocs aspirants amb l'experiència que necessita el sector, i també candidats amb una mancança bàsica: el domini de la llengua, ja sigui català o castellà.
I és que la fira s’adreça especialment a joves, tot i estar oberta a qualsevol persona que estigui buscant feina o vulgui millorar la seva situació laboral, però molts dels assistents provenen de programes de formació laboral, i encara els falta bagatge professional per poder encaixar en les necessitats d'algunes de les empreses de l'esdeveniment. Les de serveis orientats al consumidor tenen més a l'abast trobar personal en la fira, ja que els seus requeriments no contenen tantes especificitats. Empreses com Grup Llobet, Casa Mas o Carrefour acostumen a sortir de la fira amb un ampli repertori de currículums per triar i remenar.
Especialidades Thor compleix enguany vuit anys de fidelitat a la fira. Aquesta vegada hi va a la recerca de carretoners i operaris. Perfils que demanden poques exigències curriculars. "Cada any acostumem a contractar-hi quatre o cinc persones", explica Maria López, del departament de Recursos Humans de la companyia, "però enguany no estem tenint sort, de moment". Per a López, el fet que el mercat laboral estigui en una situació de pràcticament plena ocupació resta candidats a la fira. "Es nota que hi ha menys atur", considera López.
Durant la visita institucional de les autoritats a la fira, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, recordava que la fira "va començar amb una voluntat molt clara d'ajudar a fer enllaços entre les empreses que necessitaven personal, persones formades i aquelles persones que busquen feina. Va començar a l'Anònima, però ràpidament ens va faltar espai i ens vam traslladar aquí al museu, que ens ofereix molta més superfície, i per tant hi podem acollir molts més empreses". Per a Aloy, "ha estat un èxit que tornem a tenir 28 empreses, i que hi hagi empreses de fora de la comarca i que les que hi repeteixen siguin el 70%. Això vol dir que és una fira que funciona, que les empreses hi troben aquells recursos que busquen, aquelles persones formades que necessiten. És una eina fonamental", afegia l'alcalde. "Aquesta és la tasca que hem de fer les administracions, en aquest cas molt ben acompanyats per la Cambra de Comerç, perquè és un recurs imprescindible per a totes aquelles persones que busquen feina, però també per a les empreses que necessiten llocs de treball i persones formades", concloïa Aloy.
Per a Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, definia la fira com "un espai de trobada entre les empreses i el talent. Intentem fer, com diu el títol, el job match, intentar que les empreses que busquen persones tinguin un dia per poder recollir molts currículums i per poder-se presentar". Gratacòs recordava que l'any anterior van passar per la fira 500 persones, una xifra que, per les dades del migdia, confiava superar enguany. "La fira ja està completament consolidada. Les empreses hi continuen mantenint el mateix interès, i això és un èxit compartit. Ara encararem el desè aniversari amb il·lusió", assegurava la presidenta cameral. "Som [el Bages] una comarca dinàmica, on totes aquestes iniciatives troben el seu encaix", tancava Gratacòs.
A banda dels estands d'empreses, la fira ofereix als assistents tallers pràctics sobre recerca de feina i competències, com la creació de currículums amb intel·ligència artificial, dinàmiques gamificades de selecció o sessions per preparar un elevator pitch. Paral·lelament, a l’espai Àgora s’hi ofereixen microxerrades sobre serveis d’ocupació, sortides professionals amb alta demanda, contractació dual o ajuts a la contractació. I també posa a disposició dels assistents un plató fotogràfic professional gratuït, a càrrec de Marta Ripollès, per poder disposar d'una bona fotografia per als currículums. Una iniciativa de ProManresa que ja celebra quatre anys i que cada any acostuma a retratar entre 100 i 200 candidats.
