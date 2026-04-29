Brussel·les acusa Meta d'infringir la normativa europea per permetre l'accés de menors de 13 anys a Facebook i Instagram
La companyia s'exposa a una multa de fins al 6% de la facturació global si no adopta mesures de correcció
ACN
La Comissió Europea acusa Meta d'infringir la Llei de Serveis Digitals de la UE (DSA, per les sigles en anglès) per permetre l'accés de menors de 13 anys a Facebook i Instagram. L'executiu comunitari ha fet públiques aquest dimecres unes conclusions preliminars en el marc de la investigació que té oberta contra ambdues plataformes des del maig de l'any passat. Segons Brussel·les, Facebook i Instagram haurien vulnerat la normativa europea per "no identificar, avaluar i mitigar amb la diligència deguda el risc d'accés als seus serveis per part de menors de 13 anys". Les dues companyies poden presentar ara al·legacions, però si es confirmen les conclusions, s'enfronten a una multa de fins al 6% del seu volum de negoci mundial.
"Malgrat que les mateixes condicions d’ús de Meta estableixen que l’edat mínima per accedir de manera segura a Instagram i Facebook és de 13 anys, les mesures aplicades per l’empresa per fer complir aquestes restriccions no són eficaces. Aquestes mesures no eviten adequadament que menors de 13 anys accedeixin als seus serveis ni els identifiquen i eliminen de manera ràpida si ja hi han accedit", ha afirmat Brussel·les en un comunicat.
La Comissió Europea ha alertat Meta que, en crear un compte, els menors de 13 anys "poden introduir una data de naixement falsa que indiqui que tenen almenys 13 anys, sense controls efectius per verificar la correcció de la data declarada".
"L’eina de Meta per denunciar menors de 13 anys a la plataforma és difícil d’utilitzar i ineficaç, ja que requereix fins a set clics només per accedir al formulari de denúncia, que a més no es completa automàticament amb la informació de l’usuari", ha constatat l'executiu comunitari.
Brussel·les també ha avisat Meta que, quan es denuncia un menor de 13 anys per no complir el límit d'edat, la companyia "no fa un seguiment adequat i el menor denunciat pot continuar fent servir el servei sense cap mena de verificació".
Per la Comissió Europea, l'avaluació de riscos feta per la tecnològica "és incompleta i arbitrària". "L’avaluació de Meta contradiu amplis conjunts de proves de tota la Unió Europea, que indiquen que aproximadament entre el 10% i el 12% dels menors de 13 anys accedeixen a Instagram o Facebook", ha assenyalat l'executiu comunitari.
"A més, Meta sembla haver ignorat proves científiques disponibles que indiquen que els nens més petits són més vulnerables a possibles perjudicis causats per serveis com Facebook i Instagram", ha afegit Brussel·les en el comunicat.
En aquest sentit, la Comissió Europea ha reclamat a Instagram i Facebook que modifiquin la metodologia d’avaluació de riscos i reforcin les mesures "per prevenir, detectar i eliminar" els menors de 13 anys dels seus serveis. "Meta ha de contrarestar i mitigar de manera efectiva els riscos als quals poden estar exposats els menors a les plataformes, garantint un alt nivell de privacitat, seguretat i protecció", ha indicat Brussel·les.
Ara, Facebook i Instagram poden presentar al·legacions a les conclusions preliminars de la Comissió Europea per exercir el seu dret de defensa i adoptar mesures de correcció. Si les conclusions es confirmen finalment, Brussel·les podrà emetre una decisió per incompliment de la normativa europea, que pot comportar una multa de fins al 6% de la facturació anual mundial de cada plataforma.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana