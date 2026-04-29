Debat al ple
Catalunya eliminarà impostos als ramaders afectats per crisis sanitàries i que no puguin treure els animals de la granja
El ple del Parlament dona llum verda al projecte de llei de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal, que preveu també exempcions fiscals per al relleu generacional
María Jesús Ibáñez
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda aquest dimecres al projecte de llei de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal, un projecte que ha prosperat malgrat les abstencions dels Comuns, Vox, CUP i Aliança Catalana. El text aprovat inclou l’eliminació de taxes en el sector ramader amb restriccions de moviments i ajudes a les explotacions ramaderes de boví afectades per la tuberculosi. A més, la nova norma preveu beneficis fiscals, amb reduccions de fins a un 95% en l’impost de successions, per garantir el relleu generacional del sector.
El projecte de llei parteix de la premissa que "el sector agrícola i ramader català passa per moments complexos que, prolongats en el temps, posen en risc la viabilitat d’un sector vital", segons recull en el preàmbul, que recorda com el nombre d’explotacions fa anys que pateix una tendència a la baixa. "Aquesta situació és conseqüència directa de les crisis successives que l’han afectat des del 2019: primer, de la pandèmia de covid-19; després, de la guerra d’Ucraïna, i, finalment, de les últimes condicions climàtiques adverses causades pel canvi climàtic, especialment la situació de sequera persistent des del 2022 i els incendis forestals dels últims estius", constata.
D’entre els 20 articles del decret, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el que suprimeix les taxes en el cas de crisis sanitàries com la de la pesta porcina africana (PPA) i les de prestació de serveis facultatius veterinaris o el que preveu ajudes a l’alimentació animal per als ramats de boví de carn en les explotacions que hagin tingut algun cas positiu de tuberculosi. A més, ha subratllat Ordeig, hi haurà subvencions perquè els ramaders recuperin la productivitat després d’un període de buidatge sanitari, una mesura que és obligatòria en alguns casos com la pesta porcina, la grip aviària o la dermatosi nodular, que obliga a sacrificar tots els caps de bestiar de la granja afectada.
Successions, donacions i transmissions
A més, la llei estableix un paquet de beneficis fiscals com la reducció del 95% —que s’eleva fins al 99% per als joves agricultors— en l’impost de successions i donacions que s’apliqui en les transmissions d’explotacions agràries i participacions. El decret també preveu una bonificació del 95% en l’impost de transmissions patrimonials —un 99% per als joves— en les operacions de compravenda de finques rústiques. Això implica, ha destacat el conseller d’Agricultura, "fer un nou pas de cara a garantir el relleu generacional, ja que els joves no hauran de pagar l’impost de successions amb la transmissió d’explotacions".
Ordeig també ha fet valdre que es doni més flexibilitat als caçadors perquè puguin tenir més temps per fer cursos de control cinegètic. "Estem generant un punt d’inflexió en tots els nivells, amb les franges de protecció i eixos de confinament", ha afegit, en matèria de prevenció d’incendis, un aspecte també inclòs en la nova normativa. També en l’àmbit de la gestió forestal, es preveu que la Generalitat pugui fer treballs de prevenció d’incendis en finques privades d’ofici, quan el propietari no pugui assumir-los.
Els Comuns es desmarquen del Govern
El projecte de llei ha arribat al debat al ple del Parlament amb quatre esmenes dels Comuns, que han quedat rebutjades per tota la cambra, a excepció dels vots favorables de la CUP. La diputada encarregada de defensar-les, Núria Lozano, ha lamentat, entre altres arguments, que "els recursos de tots pagaran el manteniment de grans propietaris" en temes de gestió forestal. Lozano ha insistit que el seu partit està a favor de la protecció del sector primari, però no d’una "agenda de privilegis per a les elits". En la seva intervenció, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha donat suport a les esmenes presentades pels de Jéssica Albiach.
Ordeig ha remarcat, per la seva banda, que la norma dona resposta a "reivindicacions històriques del sector des de fa molts anys".
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana