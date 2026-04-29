Claus de la reforma de pensions
La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
La Seguretat Social fixa el model definitiu: l’edat dependrà dels anys treballats i s’exigiran més cotitzacions per cobrar el 100%
Marcos Rodríguez
L’edat de jubilació a Espanya no serà igual per a tothom a partir del 2027. Després de més d’una dècada de canvis progressius, el sistema entra en la seva fase definitiva i l’edat dependrà directament dels anys cotitzats. No és una mesura nova, sinó la culminació de la reforma aprovada el 2011 i aplicada gradualment des del 2013.
Segons la normativa de la Seguretat Social, l’esquema queda fixat de manera permanent i els qui tinguin carreres laborals llargues podran retirar-se abans, mentre que la resta haurà de retardar la seva sortida del mercat laboral.
Dues edats de jubilació segons la teva cotització
El punt clau és en el llindar de cotització. A partir del 2027, s’estableixen dos escenaris:
- 65 anys per als qui acreditin almenys 38 anys i 6 mesos cotitzats.
- 67 anys per als qui no arribin a aquest període.
Aquesta dualitat és la base del sistema. A la pràctica, significa que no tots els treballadors estaran obligats a jubilar-se més tard, com sovint s’interpreta de manera simplificada.
Així queda la jubilació el 2027
Cobrar el 100% de la pensió
Més enllà de l’edat, hi ha un altre element determinant: el percentatge de pensió. Des del 2027, caldrà haver cotitzat almenys 37 anys per accedir al 100% de la base reguladora.
Això implica que una persona pot jubilar-se als 65 o 67 anys sense arribar a aquest nivell de cotització, però en aquest cas la seva pensió serà menor. El sistema continua sent progressiu i amb un mínim de 15 anys cotitzats es té dret a pensió, encara que reduïda.
Un canvi que no és nou, però sí definitiu
Tot i que el debat sobre la jubilació se sol reactivar cada cert temps, el cert és que aquest model fa anys que està definit. La reforma del 2011 va establir un calendari que eleva gradualment l’edat legal i els requisits fins al 2027, moment en què s’estabilitza el sistema.
La Seguretat Social manté així un equilibri entre sostenibilitat financera i contributivitat. És a dir, com més llarga és la carrera laboral, abans es pot accedir a la jubilació i més alta serà la pensió.
Què implica realment per als treballadors
En termes pràctics, el factor decisiu ja no és només l’edat, sinó la trajectòria professional. Haver acumulat prou anys cotitzats permetrà avançar la jubilació sense penalització, mentre que carreres més curtes obligaran a prolongar l’activitat.
En definitiva, el 2027 no marca tant un enduriment generalitzat com una regla més clara, ja que la jubilació deixarà de ser una edat fixa i passarà a dependre, més que mai, de l’historial de cotització de cada treballador.
