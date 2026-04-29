Entrevista | Anna Maria Paz Manresana a la recerca d'una nova oportunitat laboral

«L’experiència és un factor que s’hauria de valorar quan busques feina»

Paz ha estat una de les visitants de la 9a Fira de l'Ocupació de Manresa

És la seva primera visita a la fira?

No, aquest és el quart any. Treballo de recepcionista en una empresa, però amb un contracte per a només setze hores a la setmana.Però no és suficient: busco una feina estable.

Quina és la seva formació i la seva trajectòria professional?

Tinc estudis d’administrativa, i he treballat tant per a l’Institut Català de la Salut com per a l’Ajuntament de Manresa. També he estat a la borsa de detreball de Justícia, per treballar d’auxiliar, però mai no m’han trucat.

Busca, a la fira, alguna feina vinculada al seu àmbit professional?

Sí, però en qualsevol sector m’estaria bé. Disposo de vehicle propi, que crec que és una avantatge. Els altres anys hi havia deixat mitja dotzena de currículums, però aquest any ja en porto deixats una dotzena.

Creu que l’edat pot se un problema per trobar feina?

Em sento jove i tinc ganes de treballar. Tinc experiència, que crec que és un factor que s’hauria de valorar. S’ha de donar pas a la gent jove, però jo demano una altra oportunitat.

Faraba Sanenco Sowé, gambià de 18 anys resident a Manresa que busca la seva primera feina: ""Vaig arribar en pastera i tinc moltes ganes de treballar de mecànic de cotxes"

Anna Maria Paz, manresana a la recerca d'una nova oportunitat laboral: «L’experiència és un factor que s’hauria de valorar quan busques feina»

Luis Castillo, veneçolà de 17 anys resident a Manresa: «Vull començar a produir i guanyar experiència laboral»

La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic

Necrològiques del 30 d'abril del 2026

Promotors del Festival Camins Manresa: "Volem ser el Kursaal d'estiu i jugar a la Champions dels festivals del país"

Cañadillas i Llorens s'afegeixen a la llista de jugadors que deixen l'Igualada Rigat

Igualada celebra la Primavera Gran del 14 al 24 de maig amb més d’una quinzena d’activitats per a la gent gran

