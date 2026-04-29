Entrevista | Anna Maria Paz Manresana a la recerca d'una nova oportunitat laboral
«L’experiència és un factor que s’hauria de valorar quan busques feina»
Paz ha estat una de les visitants de la 9a Fira de l'Ocupació de Manresa
És la seva primera visita a la fira?
No, aquest és el quart any. Treballo de recepcionista en una empresa, però amb un contracte per a només setze hores a la setmana.Però no és suficient: busco una feina estable.
Quina és la seva formació i la seva trajectòria professional?
Tinc estudis d’administrativa, i he treballat tant per a l’Institut Català de la Salut com per a l’Ajuntament de Manresa. També he estat a la borsa de detreball de Justícia, per treballar d’auxiliar, però mai no m’han trucat.
Busca, a la fira, alguna feina vinculada al seu àmbit professional?
Sí, però en qualsevol sector m’estaria bé. Disposo de vehicle propi, que crec que és una avantatge. Els altres anys hi havia deixat mitja dotzena de currículums, però aquest any ja en porto deixats una dotzena.
Creu que l’edat pot se un problema per trobar feina?
Em sento jove i tinc ganes de treballar. Tinc experiència, que crec que és un factor que s’hauria de valorar. S’ha de donar pas a la gent jove, però jo demano una altra oportunitat.
